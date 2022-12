Giras de adiós con elástico: te juro que me voy

*The Who

“Hay tantos nuevos conceptos mediáticos que se nos abren ahora, que creo que las giras dentro de cinco años serán obsoletas”, vaticinó el vocalista Roger Daltrey en 1982, cuando la influyente banda británica anunció su despedida de los escenarios con un monumental espectáculo.

“No podemos ser más grandes de lo que somos”, agregó. “Es bueno irse por todo lo alto”.

En rigor, los sobrevivientes del grupo -el baterista Keith Moon había muerto cuatro años antes-, no se soportaban, detalle que los teloneros The Clash advirtieron durante el tour.

Siete años más tarde The Who regresó. “Pete (Townshend) cambió de opinión”, explicó Daltrey. “Es nuestro 25 aniversario. Vamos a celebrar que seguimos aquí”.

Se trataba de una verdad a medias. Volvieron, entre otras razones, porque el bajista John Entwistle estaba al borde de la bancarrota.

The Who seguirá de gira, por lo menos, hasta junio del próximo año.

*Mõtley Crüe

Anunciaron retiro en 2014 y un periplo para el siguiente año, junto con firmar un acuerdo estableciendo que no harían más tours, bajo amenaza de acciones legales si rompían la palabra. El batero Tommy Lee aseguró que era una manera de evitar que el nombre de la banda fuera mancillado, “tocando en ferias del condado y clubes, con uno o dos miembros originales”.

“Nuestro trabajo aquí ha terminado”, concluyó.

Pero el cariño de la gente pudo más, según Mõtley. Tras el film autobiográfico The Dirt (2019), “una legión completamente nueva de fans (...), junto con los acérrimos Crueheads, exigieron a la banda que rompiera ese estúpido contrato, y saliera de su retiro”, concretado en una exitosa gira junto a Def Leppard que continuará en 2023.

*Status Quo

“End of the road” fue el nombre que la banda británica dio a su supuesto adiós en 1984, cuando el consumo de drogas y alcohol hacía estragos entre sus miembros, tras 22 años de actividad. El vocalista y guitarrista Francis Rossi se había consagrado al tequila, y en la última fecha simplemente se borró. “Todo el mundo estaba borracho y se odiaba”, contó. “No recuerdo en absoluto aquel concierto (final), ni los bises ni nada, sólo que me caí de espaldas en un momento dado”.

Sin embargo, solo un año más tarde Status Quo estaba en el escenario para el Live Aid en Londres. Tras bastidores, la función de sus integrantes era repartir drogas a quien lo pidiera.

Hasta septiembre de este año, Status Quo había ofrecido oficialmente 3700 conciertos, aunque otras estimaciones fijan el número en 6000. En seis décadas de trayectoria, han estado 23 años fuera de sus hogares.

*Kiss

La crisis puede ser una oportunidad y así lo interpretó la banda carapintada más famosa de todos los tiempos, cuando pasada la efervescencia del regreso de la alineación original en 1995 en formato desenchufado, y un discreto álbum posterior -Psycho Circus (1998)-, no motivaron mayormente al Kiss Army a copar arenas y estadios. Entonces Kiss anunció su adiós para el año 2000. La gira duró 13 meses con todos los condimentos propios de una asociación de personalidades fracturada desde fines de los 70. Peter Criss destrozó su batería tras terminar contrato en octubre de 2000, y Ace Frehley estaba harto del exigente calendario. En 2002, con ambos fuera definitivamente, Kiss estaba de nuevo en la carretera.

No solo regresarán a Chile en abril de 2023 para el festival Masters of Rock en el estadio Santa Laura, sino que tienen pactadas fechas hasta, al menos, el 15 de julio como parte del End of the road world tour, que ya suma once fases desde enero de 2019.

*Eagles

“Cuando el infierno se congele”, fue la máxima acuñada por el vocalista y baterista Don Henley, consultado en 1980 por la posibilidad de reunir a una de las bandas soft rock más exitosas de la historia. Los autores de Hotel California se habían separado ese año, en medio de amenazas de paliza entre los cantantes y guitarristas Glenn Frey y Don Felder. El reencuentro no fue hasta 1994.

“Para que conste, nunca nos separamos”, dijo Frey a la audiencia en el primer show. “Sólo nos tomamos 14 años de vacaciones”.

En 2001 las grietas asomaron nuevamente con una demanda de Felder en contra del grupo y acciones separadas hacia Henley y Frey, exigiendo 50 millones de dólares. Seis años después hubo un arreglo extrajudicial sin revelar montos. En el intertanto, en 2005, Eagles anunció una gira de despedida que dio vida a un álbum en directo, mientras en 2007 publicaron su primer disco con material original desde 1979.

En 2013 se embarcaron en un nuevo tour, con la advertencia de Glenn Frey de que podría ser la última vez. Efectivamente, al menos para él, fue así. Falleció en 2016.

La banda retomó la carretera en 2018 y hay fechas anunciadas hasta marzo del próximo año.

*Ozzy Osbourne

Tres años antes de su memorable debut en Chile el 7 de septiembre de 1995 en medio de la gira Retirement sucks, cuando el teatro Caupolicán se llamaba temporalmente Monumental -la misma jornada en que Mike Patton fue escupido a destajo en el regreso de Faith No More-, El Príncipe de las Tinieblas había emprendido la despedida bautizada No More Tours, alusivo a su exitoso álbum No More Tears (1991). Entre los argumentos del vocalista, que entonces tenía 44 años, estaban el deseo de pasar más tiempo en familia (aunque había intentado matar a Sharon tiempo antes), y un diagnóstico de esclerosis múltiple que no fue tal.

En abril de 2018, Ozzy emprendió una nueva despedida, rotulada No More Tours II. Esta vez los achaques han sido ciertos, con fechas pospuestas más la pausa obligatoria impuesta por la pandemia.

El 14 de junio de 2023 es la última fecha. Se supone.

*Tina Turner

En 2000, la extraordinaria intérprete de soul y rock aseveró que tenía suficiente tiempo en el mundo de los espectáculos.

“Llevo 44 años actuando. Debería colgar los zapatos de baile”.

La gira promocionada como su último paso por los escenarios se llamó Twenty four seven tour, reportando ganancias por 120 millones de dólares. Ocho años más tarde se presentó en los Grammy junto a Beyoncé y “la respuesta fue abrumadora”, confesó.

“Allá donde iba, la gente me preguntaba cuándo iba a volver de gira. Así que después de pensarlo y planearlo mucho, puedo responder de la única manera que sé”.

Estuvo de gira hasta 2009.

*Camilo Sesto

“Esto es un hasta siempre”, aseguró el formidable intérprete y compositor español a comienzos de 2008, en conferencia de prensa en el hotel Sheraton. Convertido en un espectro de sus mejores días entre evidentes cirugías, y un registro disminuido por el paso lógico del tiempo y el abuso de una garganta privilegiada, la palabra de Camilo resultó estar escrita en un trozo de hielo. Regresó en tres ocasiones y se embarcó en distintos proyectos discográficos y en directo, hasta poco antes de su muerte en 2019.

Mauricio Mendez

*Buddy Richard

En julio de 2008, una de las mayores estrellas de la canción popular chilena, brindó el que sería su último concierto en el teatro Caupolicán. Ricardo Toro, el verdadero nombre del gran Buddy Richard, había disfrutado de un renacimiento artístico en los 90 gracias al cover de Tu Cariño se me va cortesía de Los Tres, y luego por su participación en Rojo VIP, un spin off del programa de talentos de Televisión Nacional, con viejas glorias de La Nueva Ola. Aquella noche Buddy lucía radiante junto a la orquesta de Horacio Saavedra, aún cuando el recinto presentaba claros en graderías, y el telón de fondo era una humilde tela blanca.

10 de Mayo del 2016 / SANTIAGO Se realizan los premios Pulsar de la SCD, a la música Chilena, en el Teatro Teletón. En la imagen, Miguel Zabaleta, Gloria Benavides y Buddy Richard, cantan y homenajean a Peter Rock. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

Entre los versos del concierto resonó “si me vas a abandonar, piénsalo bien”. Haciendo eco de su propia letra, muy pronto Buddy Richard retomó los escenarios, como si el anunciado retiro jamás hubiera sucedido.

*A-ha

El título de la gira del adiós de los ídolos noruegos del synth pop era perfecto: Ending on a high note. Lanzada en 2010, aterrizó en Chile en marzo de ese año, entre las primeras fechas de la despedida que abarcó hasta diciembre. El trío, cuyos integrantes sólo mantienen una estricta relación profesional desde 1982, promovió su despedida citando con elegancia el falsete del vocalista Morten Harket en su mayor éxito, el clásico ochentero Take on me. La banda se separó de hecho, hasta que regresaron en grande para Rock in Rio 2015. No solo volvieron a los escenarios, sino que editaron un nuevo álbum al año siguiente, hicieron un unplugged, y se presentaron nuevamente en el país en abril pasado.

*Judas Priest

Rob Halford responsabilizó en broma al guitarrista Richie Faulkner, reemplazante del histórico KK Downing, que salió del grupo apenas dos meses antes de comenzar la que sería la última gira de Judas Priest, por persistir en la ruta. Epitaph, el tour mundial entre 2011 y 2012, promocionado como el cierre de una de las bandas fundamentales del heavy metal, sólo fue la antesala de un nuevo álbum -Redeemer of souls (2014)-, y la consiguiente gira promocional.

*Nine Inch Nails

“Nunca querría ser Gene Simmons” aseveró el siempre serio Trent Reznor, “un viejo que se maquilla para entretener a los niños, como un payaso que va a trabajar”.

Así justificó en 2009 el supuesto fin de NIN como entidad en directo, con un tour titulado Wave Goodbye.

“En mi paranoia”, agregó el ganador del Oscar, “temo que si no paro esto, podría convertirse en eso”.

El ánimo dejemos-esto-hasta-acá en vivo, duró solo hasta 2013.

*Cher

Entre 2002 y 2005 Cher presentó un espectáculo en vivo de supuesta despedida que cambió de nombre. Primero se llamó Living proof: the farewell tour, para luego ser promocionado como The Never can say goodbye tour. Entre 2008 y 2011 mantuvo una residencia en Las Vegas, para tres años después embarcarse en Dressed to kill Tour. Volvió a la ciudad del pecado en 2017, continuando con Here we go again tour hasta marzo de 2020.

Cher

*Faith No More

La ecléctica banda de San Francisco anunció su regreso en 2009 después de once años y, para felicidad de su fanaticada chilena, el último show sería en el estadio Bicentenario de La Florida en diciembre de 2010.

Bueno, no fue así. Volvieron en 2011 y 2015.

*Cream

“Creo que Cream alcanzó su punto máximo el año pasado en San Francisco”, declaró Eric Clapton en 1968. “A partir de ahí, todos nos embarcamos en un enorme viaje de ego”.

Cream no solo fue el primer súper grupo con talentos que gozaban de un enorme prestigio por separado -Jack Bruce era una bestia en el bajo, y el baterista Ginger Baker estaba a años luz de sus contemporáneos rockeros (a quienes además despreciaba)-, sino que demostraron que solo tres bastaban para montar un fenomenal sonido, creando el concepto power trio.

Efectivamente el ego de cada uno era gigante, al punto que tocaban tan fuerte que no se escuchaban entre ellos, además de acumular rencillas entre Bruce y Baker, que los habían llevado a las manos.

Hicieron un concierto de despedida en el Royal Albert Hall el 26 de noviembre de 1968, y no se reencontraron oficialmente hasta 37 años después en el mismo recinto, en una tanda de memorables shows.

*LCD Soundsystem

La banda neoyorquina liderada por James Murphy se despidió en cámara lenta. Los primeros atisbos de bajar la cortina surgieron en 2008. Tras negar que el proyecto terminara, en 2010 Murphy cambió de parecer.

“De lo que me despido es de ser un artista profesional de rock & roll”, afirmó. “No quiero hacer discos, giras ni vídeos. No quiero que esa siga siendo mi vida”.

Murphy anunció en febrero de 2011 un concierto final en el Madison Square Garden el 2 de abril, que duró nada menos que cuatro horas. Sin embargo, los dos siguientes años, Murphy siguió trabajando en proyectos relativos al grupo, incluyendo un documental sobre el adiós de LCD Soundsystem y un box set apropiadamente titulado The Long Goodbye: LCD Soundsystem Live at Madison Square Garden.

En esas mismas declaraciones de 2010, Murphy dejó pistas que más que punto final, lo siguiente era un punto aparte. “Hemos hablado de que si en cinco años quisiéramos volver a tocar, lo haríamos”.

Regresaron en 2016.

*Scorpions

Los maestros definitivos en el arte de la despedida con elástico llevan 12 años ejerciendo una moral propia de Pedrito y el Lobo. The Final Tour arrancó en 2010, precedido de las siguientes declaraciones del vocalista Klaus Meine: “queremos terminar la extraordinaria carrera de Scorpions con una nota alta”.

Visitaron Chile para regresar apenas dos años después con Final Sting Tour. En 2016 hicieron una nueva pasada, responsabilizando a MTV de continuar por haberles ofrecido un unplugged. Este año publicaron un nuevo álbum, y seguirán de gira hasta 2023 cuando cumplan 58 años de actividad.