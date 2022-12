Las mejores películas de todos los tiempos según Variety

En un ejercicio habitual de los portales y medios cada fin de año, pero también cada cierto tiempo, la revista especializada Variety eligió las 100 mejores películas de todos los tiempos. Por supuesto, enfocado en Hollywood.

“Una gran cantidad de discusiones y debates apasionados entraron en la creación de esta lista. Nuestras opciones se seleccionaron entre cientos de títulos presentados por más de 30 críticos, escritores y editores de Variety . Como aprendimos, decidir qué películas incluir fue la parte fácil. La parte difícil fue decidir qué películas dejar de lado”, señalaron.

De este modo, en el listado nos topamos con filmes clásicos, como El graduado, Alien, The shining, Belle de jour, Natural born killers, Kramer vs Kramer, Batman: el caballero de la noche, El bebé de Rosemary, Secreto en la montaña, Apocalyse now, Titanic, Fargo, El silencio de los inocentes, El imperio contraataca, Blue Velvet, Lo que el viento se llevó, o Goodfellas. En castellano, se nombró a Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar, y rarezas, como A hard day’s night, de los Beatles.

¿Cuáles fueron los 10 primeros lugares? te los dejamos a continuación.

10- Rescatando al soldado Ryan (1998)

9- Todo sobre Eva (1950)

8- Una vida maravillosa (1946)

7- 2001: Una odisea del espacio (1968)

6- Siete samuráis (1954)

5- Pulp Fiction (1994)

4- Ciudadano Kane (1941)

3- El padrino (1972)

2- El mago de Oz (1939)

1- Psicosis (1960)