DJ Méndez: “Probé cualquier droga que pudieras nombrar, porque era un loquillo que quería vivir la vida”

Confesiones sobre su vida y la fama, son las que lanzó DJ Méndez en su participación en el programa Juego Textual, de Canal 13.

El artista se explayó sobre sus días de fama. Incluso, contó una anécdota con Jennifer López. “Ella es increíblemente guapa, muy bajita”, declaró Méndez sobre la estrella. Según contó, coincidieron en una mesa en una discotheque privada en Estocolmo, donde ella promocionaba su disco. “Me dijo ‘You got beautiful eyes and I love your smile’ (...) Yo me considero con harta personalidad, pero era Jennifer Lopez, así que me derretí entero”, reveló.

Recordando sus años de fama en Europa, donde incluso se movía en jet privado para sus giras, Leo mencionó que no es de las personas que quieren llevarse su dinero a la tumba. “Quise probar y ser yo no más, y yo era un lobo de Wall Street. No me ahorré nada, quería vivir lo que nunca había vivido (...) Hoy en día soy un nene que quiere seguir pasándola bien no más”, dijo.

Por otro lado, la fama trajo excesos también. “Probé de todo, cualquier droga que pudieras nombrar, porque era un loquillo que quería vivir la vida. Yo estaba pesando 45 kilos, dormía dos horas. Me iba a morir al ritmo que iba, perdí la noción del tiempo”, confesó el artista, agregando que ese estilo de vida le costó su primer matrimonio.

“Ninoska tuvo que mamarse esta versión mala y tener un hijo más. No tenía tres sino cuatro. Y obviamente nadie aguanta eso, así que nos separamos”, rememoró el intérprete de “Chiki Chiki”.

Justo en su momento más bajo, llegó una ayuda inesperada cuando su productor musical Ola Håkansson, dueño del sello Stockholm Records y creador de bandas como A-Teens y Cardigans, lo mandó a rehabilitación. “Él era mi papá musical y me dice: ‘Aquí está tu contrato. Tienes tres horas, te vas al centro de rehabilitación que yo te voy a pagar, o sino lo rompemos’ (...) Él me salvó la vida”, reconoció el cantante, que tras ello logró reinventarse musicalmente.

De todas formas, pese a lo vivido aseguró que toda experiencia fue útil. “No me arrepiento absolutamente de nada”, indicó.

Profundizando acerca del racismo en Suecia, Méndez reveló que una vez recibió una dura paliza tras ser insultado racialmente por una chica a la que sacó a bailar en una discotheque. “Ella me dijo ‘No bailo con cerdos’. Me piqué, le respondí, y unos hombres me empujaron. Nos echaron a todos de la disco y afuera siento que viene una manada de rinocerontes. Me masacraron”, contó. Fueron 16 suecos que lo golpearon a él y su hermano, e incluso terminó preso ese fin de semana, siendo menor de edad.

Otro incidente fue cuando ya era artista reconocido, con canciones de gran éxito. “Para mi tercer single me llamaron de una organización nazi para amenazarme que me iban a volar la casa entera, porque me estaba yendo bien”, rememoró.

También recordó que sus hijos tuvieron que sufrir de racismo en el colegio. “A mi hija Steffi, que nació en Suecia y no veía diferencia, le hicieron saber que era diferente. Le decían desde ‘c...’ hasta ‘chocolate’, le ponían mil sobrenombres por ser morena. Ella me preguntaba por qué si ella es sueca”, contó Méndez.

Al respecto, pese a la fama paradisíaca de Suecia, Leo señaló que el país escandinavo está teniendo actualmente los mismos problemas que tenemos en Latinoamérica. “Las armas han entrado a Suecia como nunca antes, y los jóvenes andan con pistola muy chicos. Ahora hay pandillas, y ellos le echan la culpa al extranjero y hacen leyes para echarlos”, dijo.

Por otra parte, acerca de su fallida postulación a alcalde de Valparaíso en 2016, el músico explicó que la idea surgió de él mismo. “Yo estaba en una gira en el bus y recuerdo que mis compañeros se rieron. Yo iba leyendo el diario, vi un nuevo acto de violencia y dije que por Valparaíso nadie está haciendo absolutamente nada, y que hay que hacer un cambio”, recordó.

Según indicó, la aventura fue difícil pero resultó sorprendentemente exitosa en un inicio. “Me trataron de payaso. No me tomaron en serio hasta las primarias donde fui el candidato más votado en todo el país y ahí los políticos se dan cuenta que la gente está cansada de lo mismo”, señaló, agregando que incluso un empresario trató de comprarlo. “Me ofrecieron 300 palos para bajarme de la campaña, en un bolso, así de descarado”.

Consultado por el estado actual de la ciudad puerto, Méndez opinó que es muy delicada. “Jorge Sharp no ha sabido manejar la situación, ha tenido una buena intención pero no ha podido. Para manejar los cerros tienes que ir a verlos, no tienen ni luz ni agua potable, niños jugando en el barro. Debe ir alguien con cojones y decir ‘basta’”, dijo, y aseguró que, de darse la oportunidad, volvería a postularse como edil.

“De corazón, lo haría. Pero tengo que tener gente que no se dé vuelta la chaqueta”, puntualizó.