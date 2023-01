Estrella Negra: Francisca Valenzuela debuta como actriz en audioficción sobre Bowie

Empezando con el rockstar alienígena Ziggy Stardust, David Bowie formuló una serie de personajes con cada álbum que lanzó para expresarse plenamente, asumiéndolos incluso dentro de entrevistas (como ocurrió con el Gran Duque Blanco). La línea entre el artista y el personaje se volvió más difusa, llevando a muchos a hacerse la pregunta ¿Quién es David Bowie?

Esta cualidad enigmática de la leyenda musical fue la principal inspiración detrás de Estrella Negra, el podcast de ficción producido por Emisor Studios. La compañía detrás del podcast de ficción más escuchado de Hispanoamérica Caso 63 vuelve con una serie inspirada en las múltiples facetas artísticas del británico.

En 5 episodios cuenta la historia de Simón Santiago, un fanático del británico que investiga la desaparición de un astrónomo en el norte de nuestro país. Acompañado por Marla y Edmundo, también fans de Bowie, su búsqueda por la verdad los llevará a encontrarse con lugares cósmicos y personajes que evocan las distintas facetas adoptadas por Bowie durante su carrera musical y actoral. El mismo título hace referencia a su canto del cisne Blackstar.

La serie es la creación de Patricio Urzúa, mente detrás de los podcasts Alfabeto, Álgebra y Alquimia y fan declarado de Bowie (su disco favorito es Outside). Según él, la clave era construir la historia a partir de la diversidad estilística del inglés. “Hay gente que solo lo admira por su época más folk espacial de los inicios, por sonido más industrial en los 90, por el sonido más bailable de los 80, o las películas. Siento que David Bowie fue tantas personas distintas, y en ese sentido, queríamos hacer un homenaje desde la audioficción a esta infinidad de personajes que representó. Construir una historia en base al enigma que fue.”

Estas múltiples facetas planteaban un desafío importante con respecto a las voces que representaran a los diferentes Bowies aludidos en la historia. Por ello el casting se enfocó en buscar músicos. “Es difícil convencer que alguien es David Bowie. Su voz es algo único e inconfundible, y siempre iba a haber una distancia si intentábamos imitarlo, por lo tanto decidimos evadir en el fondo cualquier pretensión de mímesis”.

Fue así como se incorporó Francisca Valenzuela, quien interpreta a Marla, rol protagónico con el que marca su debut en la actuación. La cantautora, fanática de Bowie tal como su personaje, se refirió a su inclusión en la obra. “Me llamó la atención, porque nunca había hecho algo así. Me encanta probar nuevos proyectos, y me pareció una muy buena primera oportunidad para explorar algo distinto”.

“Los creadores y las creadoras que nos inspiran son un portal a un mundo mágico, son una invitación a activarse, a explorar y bucear en las emociones o a conectar con otras realidades”, agrega. Para ella, la historia “encarna ese portal de manera explícita y concreta en algo que muchos sentimos con la musica de Bowie y otros artistas.”

Urzúa complementa, “Ella fue una de nuestras primeras candidatas en esta búsqueda de músicos que interpretaran nuestros personajes, y la verdad nos encantó que accediera de una. Fue para mí verdaderamente un honor trabajar con ella, muy espontánea, y dispuesta a colaborar y proponer al equipo.”

El actor Matías Oviedo interpreta al protagonista Simón Santiago. El intérprete también es fanático de Bowie desde la adolescencia, y tuvo la oportunidad de asistir al último concierto que dio el británico en nuestro país (Court Central del Estadio Nacional, 1997). El actor relata que hacer un rol en una obra “de estilo muy Bowie” fue “una muy buena experiencia”.

El resto del elenco está compuesto por los músicos Claudio Valenzuela, Fernando Milagros y el ilustrador Alberto Montt. El podcast también cuenta con la participación especial del periodista Alfredo Lewin, Iván Valenzuela y el astrónomo José Maza. Con respecto a este último, Urzúa cuenta que su participación estaba escrita de otra manera, pero sus aportes desde la ciencia transformaron su aparición, y la trama en general.

“Nunca conversé directamente con él sobre David Bowie. Me hubiese gustado saber si le gustaba o no, o si lo había escuchado alguna vez”, confiesa Urzúa. “Fue un gran aporte en el sentido de la visión astronómica dentro de Estrella Negra, que él mismo explica como una contradicción de términos, porque las estrellas negras en estricto rigor no existen.”

Estrella Negra se estrena el 8 de enero en la plataforma Emisor Podcasting.