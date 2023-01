Amistades Peligrosas: “Para muchos, somos algo nuevo, mientras que para otros somos la banda sonora de su vida”

Detrás de Cristina del Valle, cuelga el disco de oro Relatos de una intriga certificado en Chile. En 1991, el dúo español iniciaba una carrera que se prolongaría hasta 1993, pero marcando a toda una generación con hits que sonaban una y otra vez en las radios, como Africanos en Madrid, Estoy por ti y Me haces tanto bien.

Tras casi 20 años de separación, Alberto Comesaña y Cristina del Valle, más conocidos en conjunto como Amistades Peligrosas, preparan su regreso a Chile con 10 fechas este verano en diversos casinos. El dúo celebra 30 años de historia comercial, con ventas que superan los tres millones de discos, seis álbumes y una gira internacional que los trae de vuelta a América Latina. Es en este contexto es que ambos reciben a Culto.

El retorno del dúo estuvo marcado con sencillos como, Alto al Fuego, que explica la relación de altos y bajos entre ellos. “Hace un guiño al reggaeton y a las nuevas generaciones. Yo odio el reggaeton con todas mis fuerzas, la esencia de esa música no se me hace cercana”, comenta Alberto. Esto, además de una nueva versión de Me haces tanto bien, junto al cantante mexicano, Aleks Syntek.

A más de 30 años de sus primera visitas en Chile, en programas televisivos de la época como Luz Verde y Martes Trece, su fanaticada en el país permanece. En la actualidad, acumulan más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify, y Chile se posiciona en el segundo lugar de países que más reproducen su música.

El dúo Amistades peligrosas regresa a Chile este verano

- A más de 30 años del inicio de sus carrera musical, ¿Hay una reinvención del dúo ?

A: Yo siempre hablo de esto como si fuera una serie de Netflix. Cada vez que vuelves a reiniciar el grupo, hay cambios en las situaciones personales de cada uno. Claro que hay una reinvención.

C: Es como una película, dos personas que han vivido una historia en una época, y que después de 30 años se reencuentran en un futuro. Llegamos en un momento muy conflictivo y sin escogerlo. Nos juntamos en media pandemia, en pleno conflicto emocional. Y de pronto empezamos a hablar y a sanar, después de años. Decidimos juntarnos en un momento que además, la música y la cultura eran más necesarias que nunca. Para muchos, somos algo nuevo, mientras que para otros somos la banda sonora de su vida.

- ¿Qué es lo más difícil para mantenerse vigente?

C: Lo bueno que tiene Amistades Peligrosas es que no es una moda, las modas pasan. En Latinoamérica no hay un solo país que no haya sonado el grupo. Somos un grupo de vanguardia que ha trascendido. En nuestras canciones hemos hablado de temas como el divorcio, la homofobia, racismo y la eutanasia. Nuestra música tiene una identidad que nos hace únicos. La riqueza de la diversidad y la experimentación es lo que nos hace ser un grupo del presente.

-¿Cómo ha sido volver a trabajar juntos?

A: Cada uno ha evolucionado de una manera distinta. Cristina ha buscado sonidos, que ya los tenía en los 90, pero los ha llevado más al extremo. Yo me siento más acorde con temas de piano, guitarra y voz más lentos. A Cristina le gusta acelerar las canciones y ponerles ritmo reggaeton y bachata. Estoy convencido que la gente quiere escuchar las canciones lo más parecido a las originales.

C: Es verdad lo que dice Alberto, hay que cuidar la esencia del grupo, sin duda. Pero, creo que también actualizar las cosas, hacer guiños, es una manera de refrescarnos.

- ¿Qué es lo que más les ha chocado de los cambios en la industria musical?

A: Nosotros conocimos una industria donde había una compañía que apostaba por un artista e invertía en él. De cada 10 artistas que la compañía apostaba, 1 servía y 9 no. Después, cuando aparece Spotify las compañías se ordenan a este tipo de plataformas y es el artista, quien se autopromociona en las redes sociales para que se fijen en él. Antes era al revés. Ahora eres tú el que tienes que fabricarte y ahí viene la compañía a buscarte.

C: Los artistas ahora tienen la libertad de no depender de una compañía. Que nadie te filtre tus canciones y tiene acceso directo al público internacional. Eso antes era imposible.

- ¿Qué les atrae de su vuelta a Chile y cuál es la conexión con sus seguidores de acá?

A: Chile es mi segunda casa. Siempre aspiré a tener un departamento. Mi lugar en el mundo está en zonas como Coyhaique o Puerto Aysén. Chile es muy pro español, la conexión es total. La forma de entenderte con el chileno es muy parecida a como somos aquí. Es un honor volver.

C: Muchísima gente chilena nos escribe en las redes. Para mi que la gente invierta su dinero y tiempo nos hace mucha ilusión. Ha sido súper bonito y no hemos dejado de contestar ningún mensaje. Somos privilegiados, es la única profesión por la que te aplauden.

-¿Hay algún artista chileno que admiren?

A: Para mí Víctor Jara, es el gran artista chileno. Te recuerdo Amanda es un himno de la libertad. Esperamos colaborar con algún artista chileno, estaríamos encantados.

C: Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún. Y una artista fundamental que me encantaría que Amistades colaborase es Mon Laferte. Es una artistaza increíble e importante a nivel internacional.

-¿Cómo ven el auge de la música hispanoamericana o latina en las principales plataformas de música?

C: El gran mérito lo lleva la gente joven que se ha lanzado a hacer música urbana y trap. El rollo ya no es que cantes bien, es que expreses y utilices elementos sin prejuicios.

-¿Podríamos ver la versión nueva de alguna de sus canciones o un nuevo sencillo?

C: A mí me encantaría hacer versiones latinas de todos los temas. Me apasiona jugar con los nuevos ritmos. Me gustaría hacer mezclas con gente de generaciones nuevas, de música urbana, como René de Calle 13.

A: Con Me haces tanto bien, queríamos reinventar uno de los principales singles por eso invitamos al Elton John mexicano, Aleks Syntek. Nos hizo una versión extraordinaria. Con Me quedaré solo intentamos hacer lo mismo, pero no se logró. Si surge bien, forzarlo es un error.

- ¿Qué verán los fanáticos chilenos en sus shows?

A: No faltarán los hits. Queremos que la gente participe y cante.

C: Estarán con nosotros músicos chilenos, como Américo. Lo que no va a faltar es la energía de Amistades, la conexión e interacción con nuestro público. Eso es lo que la gente quiere. Estoy muy emocionada de partir esta gira.

Las fechas de Amistades Peligrosas en Chile

Para los shows no es necesario comprar una entrada, ya que el dúo tocará en los salones de juegos y quienes accedan a este sector podrán disfrutar el concierto.

● Viernes 13 de enero, Talcahuano: Discotheque Marina del Sol.

● Sábado 14 de enero, Chillán: Casino Marina del Sol.

● Jueves 19 de enero, Pucón: Enjoy Pucón.

● Viernes 20 de enero, Los Andes: Enjoy Los Andes.

● Sábado 21 de enero, Viña del Mar: Enjoy Viña del Mar

● Jueves 26 de enero, Coquimbo: Enjoy Coquimbo.

● Viernes 27 de enero, Calama: Casino Marina del Sol

● Sábado 28 de enero, Antofagasta: Enjoy Antofagasta.

● Viernes 3 de febrero, Los Ángeles: Enjoy Los Ángeles.

● Sábado 4 de febrero, Colchagua: La Casa de los Espíritus de Santa Cruz