A los 54 años muere Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley (54), cantante y la única descendiente de Elvis Presley, murió este jueves luego de haber sido hospitalizada de emergencia producto de un paro cardiaco.

Paramédicos del condado de Los Angeles fueron enviados a la casa de Presley, enla localidad de Calabasas, a las 10.37 de esta mañana tras recibir un reporte de una mujer que sufrió un paro cardiaco, señaló Craig Little, vocero del departamento de bomberos del condado.

Los paramédicos llegaron unos seis minutos después y la mujer fue llevada en una ambulancia al hospital, agregó Little. No se reveló de momento en qué estado se encontraba.

La internación de la excónyuge de Michael Jackson había sido confirmada durante la tarde por su madre, Priscilla Presley.

“Mi adorada hija Lisa Marie fue llevada de emergencia al hospital. Ahora está recibiendo los mejores cuidados”, habia señalado Priscilla Presley. “Por favor oren por ella y por nuestra familia. Sentimos sus oraciones en todo el mundo y pedimos respeto a nuestra privacidad en estos momentos”.

Lisa Marie Presley nació en 1968 y era propietaria de la mansión Graceland de su padre en Memphis, una popular atracción turística. Tenía nueve años cuando Elvis murió en Graceland en 1977.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson frente al Hospital Infantil Heim Pal, donde distribuyeron juguetes en Budapest, Hungría, el 6 de agosto de 1994. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Su propia carrera musical comenzó con un álbum debut de 2003, “To Whom It May Concern”. Le siguió “Now What” de 2005, y ambos llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200.

Un tercer álbum, “Storm and Grace”, fue lanzado en 2012.

El martes, Lisa Marie y Priscilla Presley asistieron a la ceremonia de los Globos de Oro en Beverly Hills, donde Austin Butler ganó el premio al mejor actor en una película dramática por su papel protagónico en la película biográfica de “Elvis” del año pasado.

Mientras aceptaba el premio, Butler agradeció a las dos mujeres y dijo “Te amo para siempre”.