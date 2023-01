¿Cuántas posibilidades tiene Brendan Fraser de ganar el Oscar?

Fue uno de los episodios más poderosos de la 28° edición de los Critics’ Choice Awards que se desarrolló este domingo. La actriz Angela Bassett se tomó el escenario para anunciar a los seis candidatos al premio a Mejor actor y a revelar al ganador. El nombre al interior del sobre desató la algarabía de los asistentes: Brendan Fraser.

La estrella de La momia contestó al reconocimiento brindando un discurso de agradecimiento que conmocionó a los presentes y televidentes.

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

“Esta película, The whale, trata sobre el amor. Trata sobre la redención. Trata sobre encontrar la luz en un lugar oscuro. Tengo tanta suerte de haber trabajado con un elenco que es increíble”, señaló, citando a sus colegas, Hong Chau, Sadie Sink y Ty Simpkins.

Conforme el momento se fue alargando, su emoción fue en aumento. Agredeció al director Darren Aronofsky por haberlo encontrado “en el desierto” y lanzó un mensaje con ambición universal.

“Si te agrada un tipo como Charlie, a quien interpreté en esta película, y estás en cualquier lucha contra la obesidad o simplemente te sientes como si estuvieras en un mar oscuro, quiero que sepas que, si también tienes la fuerza para ponerte de pie e ir hacia la luz, sucederán cosas buenas”, expresó.

De ese modo, Fraser brindó el tipo de discurso que mejor puede alimentar las opciones de un contendiente en la temporada de premios: inspirador, poderoso, con clímax. Y llegó en el momento propicio: justo días después de que Austin Butler (Elvis) lo derrotara en los Globos de Oro, y que Colin Farrell (Los espíritus de la isla) triunfara en la categoría paralela (Mejor actor de película de comedia o musical).

Darren Aronofsky y Fraser en Venecia. Foto: REUTERS/Yara Nardi

Muy probablemente, ambos serán su principal amenaza en la próxima 95° edición de los Oscar, que revelará a sus nominados el próximo 24 de enero y se entregarán el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles.

El intérprete de 54 años competirá con un rol que toca la fibra y que lo muestra totalmente transformado. Basada en la obra de Samuel D. Hunter, The whale sigue a un profesor hundido en una severa crisis personal. Su pareja acaba de fallecer, su hija (Sadie Sink) mantiene una tensa relación con él y el diagnóstico que le entregan los médicos sobre su condición de salud es preocupante. Aunque todo transcurre en una sola locación, el relato emociona como el más devastador de los dramas.

“En un filme sobre la salvación, es la inextinguible humanidad de la actuación de Fraser lo que te deja boquiabierto”, afirmó The Hollywood Reporter en septiembre. A comienzos de ese mes el largometraje de Aronofsky se estrenó en el Festival de Venecia y, aunque su protagonista no ganó la Copa Volpi (quedó en manos de Farrell), se situó a la cabeza de las prematuras predicciones de los Premios de la Academia.

Desde un comienzo los especialistas lo destacaron como el mejor elemento de la cinta, pero con el paso de los meses aumentó el número de críticas negativas. “Como una exploración y un argumento a favor del poder de la empatía humana, The whale se deshace debido a la psicologización simplista y la confusión intelectual”, argumentó The New York Times en diciembre.

Foto: A24 via AP

En paralelo, surgieron cuestionamientos producto de que el cineasta desestimó elegir a un actor con la contextura física del personaje y se inclinó por uno (Fraser) que debió ocupar un traje de látex y prótesis para dar vida a Charlie.

Posteriormente, se habló de la película como un título que polariza opiniones y no ayuda a las opciones de triunfo de su estrella principal. Eso hasta hace unos días, en que la nominación del filme a los Premios del Sindicato de Productores y las dos candidaturas que alcanzó a los Premios del Sindicato de Actores (Fraser y Hong Chau), además de la victoria en los Critics’ Choice Awards, parecen haber vuelto a fortalecer sus posibilidades.

Como sea, la competencia es reñida. A Austin Butler lo beneficia dar vida no sólo a un personaje real, sino que a una de las mayores leyendas de la música (hace sólo cuatro años Rami Malek ganó por encarnar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody). En tanto, Colin Farrell está al frente de una de las principales candidatas a llevarse la estatuilla dorada a Mejor película y suma reconocimientos en Venecia y Globos de Oro.

Por su parte, Fraser cuenta con un factor en el que no tiene rival: The whale es su primer protagónico en más de una década, luego de años en que debió batallar con problemas físicos, depresión, un divorcio y oportunidades laborales menos estelares que en su mejor época. Donde están parejos es en su historial, porque ninguno ha aspirado anteriormente a los Premios de la Academia.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

En esa competencia se avecinan algunas fechas clave: el 26 de febrero se entregarán los Premios del Sindicato de Actores y el 19 de ese mes será el turno de los Bafta (donde los tres están en la llamada lista larga), dos ceremonias que pueden contribuir a inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

Por ahora, todo gesto puede ayudar, como cuando tras bambalinas en los Critics’ Choice Fraser fue acogido por el elenco de Todo en todas partes al mismo tiempo como un miembro más de la película. Si los votantes de los Oscar abrazan al actor con ese mismo calor y ternura, el galardón es suyo.