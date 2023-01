Agustín O’Ryan en rebeldía: Suprema rechaza amparo de condenado por violación con el que busca evitar la cárcel

hace 51 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

El máximo tribunal confirmó lo realizado por la Corte de Talca, la que no aceptó los alegatos de la defensa del acusado curicano contra quien pesa una condena de siete años de cárcel. Sus abogados sostenían que el tribunal oral no podía legalmente haber decretado la prisión preventiva durante la audiencia en la que leyó la sentencia, argumentos que no fueron aceptados en ninguna instancia por lo que el acusado de 20 años sigue siendo buscado intensamente por la policía para que cumpla con lo resuelto y quede preso.