Todo lo que sabemos de la nueva temporada de The Mandalorian

Dos años y medio despúes de su segunda temporada, Disney+ prepara uno de los estreno más esperados para este 2023, The Mandalorian. La serie protagonizada por Pedro Pascal regresa con la historia y desenlace de El libro de Boba Fett. Acompañado por Grogu, el protagonista vuelve al planeta Mandalore con el fin de restaurar su honor y volver a ser un mandaloriano.

En diciembre, los fanáticos y seguidores de la serie de Star Wars ya pudieron anotar la fecha del nuevo estreno, el próximo 1 de marzo. La segunda temporada arrasó con la audiencia en Estados Unidos, ubicandose dentro de lo más visto del 2020, por lo que son millones de fanáticos que esperan ansiosos la continuación de esta historia.

Los detalles de la tercera temporada a continuación

Trama

El 16 de enero se estrenó el primer trailer de la próxima temporada, que promete mucha acción. Esta temporada centrará su historia en Mandalore, el hogar espiritual de Din Djarin, o el Mandaloriano y sus compañeros caballeros guerreros con casco.

Al final de El libro de Boba Fett, vimos a Din y Grogu volando en el nuevo barco de The Mandolarian. Dado que The Mandalorian tiene lugar entre Return of the Jedi y The Force Awakens, eventualmente tendrá que haber una explicación de por qué Grogu no impactó en absoluto las secuelas de Disney, o qué le sucedió a The Mandalorian.

Elenco

Los nombres confirmados para la tercera temporada incluyen a su protagonista, Pedro Pascal como Din Djarin, el Mandaloriano titular en quien se basa toda la serie. Otro personaje que regresa es el de Moff Gideon, interpretado por Giancarlo Esposito, el actor habló con People y dijo “Vivimos en un universo que es enorme y [que tiene] mucho que explorar. Así que creo que este programa comenzará a sentar las bases para la profundidad y amplitud que vendrá en la temporada 3 y la temporada 4, donde realmente vas a empezar a obtener respuestas”.

Greef Karga, interpretado por Carl Weathers, aparecerá en el programa, ya que se lo mostró brevemente en el nuevo tráiler luciendo algunas túnicas nuevas y elegantes. Amy Sedaris también regresará al programa, interpretando a Peli Motto, la mecánica que ayudó a Din en la temporada anterior.

Un personaje que al parecer tendrá importancia en lo que se viene es el de Bo-Katan Kryze, interpretado por Katee Sackhoff. Si bien la temporada 2 terminó con la alianza incómoda entre su personaje y The Mandalorian, será interesante ver cómo se desarrollará. En el panel de anuncios durante la celebración de Star Wars , Sackhoff dijo que el personaje tiene “asuntos pendientes”.

Algo que deja entre ver el trailer fue el personaje Babu Frik. Se muestra a Mandalorian y Grogu volando lejos de lo que podría ser Kijimi, el planeta en el que estaba Babu Frik en la película, sin embargo, esto no está confirmado.

Un personaje que definitivamente no regresará es Cara Dune. La actriz, Gina Carano fue despedida de The Mandalorian después de compartir publicaciones ofensivas en las redes sociales.