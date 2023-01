Con Sin Novedad en el Frente liderando y un chileno: la lista completa de nominaciones a los Premios BAFTA 2023

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión reveló durante esta mañana los nominados a la versión 2023 de su certamen.

Con 14 nominaciones en total, la película anti-guerra de Netflix Sin Novedad en el Frente encabezará el certamen, empatatando con la cinta asiática El tigre y el dragón en cuanto a la mayor cantidad de nominaciones recibidas en la historia de la ceremonia.

Las favoritas de los certámenes cinematográficos Los espíritus de la isla y Todo en todas partes al mismo tiempo también entrarán en la competencia británica, dominando las categorías sobre actuación y empatando en el número de nominaciones. Los actores Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis recibieron nominaciones en estas categorías por su rol en la película de ciencia ficción, mientras que los actores Colin Farrell, Kerry Condon, Brendan Gleeson y Barry Keoghan recibieron sus premios por la cinta dramática.

Les sigue Elvis, la película biográfica sobre el Rey del Rock and Roll que recibió nueve nominaciones en el certamen británico, incluyendo una para el actor Austin Butler por su elogiada representación del músico.

En cuanto a cintas internacionales, se suma una nueva competición a Argentina, 1985. La cinta trasandina recibió una nominación en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero. Y para terminar, la película El prodigio, dirigida por el chileno Sebastián Lelio, recibe una nominación en la categoría de Mejor Película Británica.

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia el 19 de febrero a las 16.00 horas (hora chilena).

Puedes revisar la lista completa de nominados a continuación.

Mejor Película

Sin Novedad en el Frente

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

Tár

Mejor Película Británica

Aftersun

Los espíritus de la isla

Brian and Charles

El imperio de la luz

Buena suerte, Leo Grande

Living

Roald Dahl’s Matilda, The Musical

See How They Run

The Swimmers

El prodigio

Mejor Actriz

Cate Blanchett (Tár)

Viola Davis (La mujer rey)

Danielle Deadwyler (Till, el crimen que lo cambió todo)

Ana de Armas (Blonde)

Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande)

Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Mejor Actor

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Los espíritus de la isla)

Brendan Fraser (The Whale)

Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Mejor Actriz de Reparto

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (Los espíritus de la isla)

Dolly de Leon (Triangle of Sadness)

Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Carey Mulligan (Ella dijo)

Mejor Actor de Reparto

Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla)

Barry Keoghan (Los espíritus de la isla)

Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Eddie Redmayne (El ángel de la muerte)

Albrecht Schuch (Sin Novedad en el Frente)

Micheal Ward (El imperio de la luz)

Mejor director

Edward Berger (Sin Novedad en el Frente)

Martin McDonagh (Los espíritus de la isla)

Park Chan-wook (La decisión de partir)

Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Todd Field (Tár)

Gina Prince-Bythewood (La mujer rey)

Mejor guión original

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Tár

Triangle of Sadness

Mejor guión adaptado

Sin Novedad en el Frente

Living

The Quiet Girl

Ella dijo

The Whale

Mejor soundtrack

Sin Novedad en el Frente

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Mejor debut de un escritor, productor o director británico

Aftersun

Blue Jean

Electric Malady

Buena suerte, Leo Grande

Rebellion

Mejor película en idioma extranjero

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Corsage

La decisión de partir

The Quiet Girl

Mejor documental

All That Breathes

All The Beauty And The Bloodshed

Fire Of Love

Moonage Daydream

Navalny

Mejor Película Animada

Guillermo Del Toro’s Pinocchio

Marcel The Shell With Shoes On

Puss In Boots: The Last Wish

Turning Red

Mejor banda sonora

Sin Novedad en el Frente

Babylon

The Banshees Of Inisherin

Everything Everywhere All At Once

Guillermo Del Toro’s Pinocchio

Mejor casting

Aftersun

Sin Novedad en el Frente

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Triangle Of Sadness

Mejor cinematografía

Sin Novedad en el Frente

The Batman

Elvis

Empire Of Light

Top Gun: Maverick

Mejor edición

Sin Novedad en el Frente

The Banshees Of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All At Once

Top Gun: Maverick

Mejor diseño de producción

Sin Novedad en el Frente

Babylon

The Batman

Elvis

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Mejor maquillaje y peinado

Sin Novedad en el Frente

The Batman

Elvis

Roald Dahl’s Matilda The Musical

The Whale

Mejor sonido

Sin Novedad en el Frente

Avatar: The Way of Water

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Mejores efectos especiales

Sin Novedad en el Frente

Avatar: The Way of Water

The Batman

Everything Everywhere All At Once

Top Gun: Maverick

Mejor corto británico

The Ballad Of Olive Morris

Bazigaga

Bus Girl

A Drifting Up

An Irish Goodbye

Mejor corto animado británico

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

Middle Watch

Your Mountain is Waiting