Muere Dave Crosby, leyenda de The Byrds y Crosby, Stills & Nash

Dave Crosby, músico y cantautor ha muerto a los 81 años. La noticia fue revelada en un comunicado entregado al portal especializado Variety, por la esposa de Crosby, Jan Dance.

“Es con gran tristeza después de una larga enfermedad que nuestro amado David (Croz) Crosby ha fallecido”, escribió dance. “Estaba amorosamente rodeado por su esposa y alma gemela Jan y su hijo Django. Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y alma bondadosa seguirán guiándonos e inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su música legendaria”.

“Paz, amor y armonía para todos los que conocieron a David y aquellos a quienes tocó. Lo extrañaremos mucho. En este momento, respetuosamente y amablemente pedimos privacidad mientras nos afligimos y tratamos de lidiar con nuestra profunda pérdida. Gracias por la amor y oraciones”, agrega.

Nacido en Los Angeles, California en 1941, Crosby se inició en la música tocando junto a Roger McGuinn (entonces conocido como Jim) y Gene Clark con el nombre de Jet Set. Tras unírseles el bajista Chris Hillman y el baterista Michael Clarke pasaron a llamarse The Byrds, un grupo de clara inspiración folk, pero que supo desarrollar un sonido particular merced a la guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas de McGuinn y las pulidas armonías vocales que les valieron ser llamados “la respuesta americana a The Beatles”.

A mediados de los sesentas, y en canciones como Eight Miles High, el músico comenzó a desarrollar su veta autoral durante los años de la bullente escena psicodélica en la costa oeste. Pero la inquietud, y las tensiones con el resto de The Byrds, lo impulsó a formar el súpergrupo Crosby, Stills & Nash, junto a Stephen Stills y Graham Nash, con quienes editó el inolvidable álbum debut homónimo de 1969. Este contiene piezas como Suite: Judy Blue Eyes, que trazan el estilo del grupo. En algunos períodos se les unió también el legendario Neil Young como cuarto integrante, añadiendo así su apellido a la formación.

Pero los líos y los excesos (en particular con la bebida) pronto hicieron mella en el grupo y en adelante, mantuvieron reuniones esporádicas. Por su lado, Crosby publicó en 1971 su primer álbum solista, titulado If I Could Only Remember My Name, bajo la señera disquera Atlantic. En vida publicó diez discos con su firma en solitario, siendo el último, Here If You Listen (2018).