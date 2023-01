Renainassance: el disco favorito de la crítica que podría darle el Grammy Beyoncé

Uno de los regresos a la música que quedará registrado en la historia, como uno de los más exitosos y esperados fue el de Beyoncé con su RENAISSANCE. La artista en julio del año pasado lanzó la primera parte de una trilogía musical conocida alternativamente como: Act I: Renaissance. Luego de seis años sin lanzar un álbum de estudio en solitario, la indiscutida superestrella se enfrentará a artistas como Adele, Bad Bunny y Harry Styles en la próxima entrega de los Grammy el 5 de febrero por el Álbum del Año.

A diferencia de I Am... Sasha Fierce (2008), Beyoncé (2010) y Lemonade (2016), álbumes que también estuvieron nominados a la categoría más importante de los Grammy, RENAISSANCE es el álbum que pareciese dejar a la artista más cerca del triunfo. En 2016 Lemonade fue nombrado el mejor álbum de ese año por 17 publicaciones, mientras que RENAISSANCE fue nombrado el número 1 por 25 publicaciones como The New York Times, The Guardian, NPR, Pitchfork y Rolling Stone.

El álbum cuenta con una puntuación de 91 en el sitio de reseñas Metacritic, solo detrás de MOTOMAMI de Rosalía, que no fue nominado al Álbum del Año. Su competencia más cercana, según la crítica, es 30 de Adele que tiene una puntuación de 88, pero no fue nombrado por ningún portal como el mejor álbum del año.

RENAISSANCE tiene 16 canciones, con una duración cercana a una hora, con transiciones fluidas entre pistas facilitadas por la combinación de ritmos. Precisamente, lo que la crítica especializada reconoció en este álbum es la versatilidad de Beyoncé, ya que el álbum es una mezcla de géneros como el dance, house, disco, pop, R&B, afrobeat, soul, entre muchos otros.

“El ritmo rápido del bounce se fusiona con la discoteca brillante inspirada en Diana Ross, toques de soul, afrobeats sofocantes y gqom, trap, house, e incluso maximalismo descarnado y contundente (cortesía de AG Cook de PC Music) en All Up in Your Mind. Las canciones fluyen como una mezcla continua, con cambios de ritmo que reinan de manera suprema: Energy comienza en la misma arena de bajo funky al igual que el anterior Cuff It antes de girar hacia el hedonismo global house nocturno con el rapero jamaicano-estadounidense Beam; Church Girl va del gospel al rap hot; la descarada confianza de Pure/Honey de repente se convierte en armonías vocales pop alegres”, escribió The Guardian.

Como suele ocurrir en la gran industria, el disco contó con un amplio equipo de producción. Dentro de los créditos del álbum figuran nombres Grace Jones, Tems, Beams, Drake, Skrillex, BloodPop, AG Cook, Syd, Sabrina Claudio, Jay Z, Labrinth, Nile Rodgers, entre muchos otros. Una técnica que incluyó Beyoncé en este proyecto fue el sampleo y las interpolaciones, que consiste en usar melodías de canciones ya existentes y apropiarlas con letras y sus armonías. Por lo que artistas como Robin S, The Neptunes y Donna Summer fueron también acreditados por sus canciones Show Me Love, Milshake y I Feel Love.

Las letras y el sonido del álbum exploran temas como el escapismo, autoexpresión y seguridad. Según la crítica fue un proyecto que le rindió honores a la comunidad negra y LGBTIQ+. En canciones como HEATED, la artista hace mención a su “tío” Johnny, que en realidad es su primo. En 2019 cuando Beyoncé recibió premio a la Vanguardia en los GLAAD Media Awards, se lo dedicó a Johnny. “Él vivió su verdad. Fue valiente y no se disculpó en un momento en que este país no lo aceptaba. Y presenciar su batalla contra el VIH fue una de las experiencias más dolorosas que he vivido. Tengo la esperanza de que su lucha haya ayudado a abrir caminos para que otros jóvenes vivan más libremente. Los derechos LGBTQIA son derechos humanos”.

RENAISSANCE no solo fue un éxito en la crítica, sino además comercial. Debutó en el número uno en los Billboard 200, su séptimo álbum consecutivo en hacerlo. El sencillo principal BREAK MY SOUL, alcanzó el número uno en varias listas de todo el mundo, incluido el Billboard Hot 100. El según sencillo CUFF IT, éxito en Tik Tok, alcanzó su punto máximo entre los diez primeros en el Billboard Hot 100 e internacionalmente.

Los sencillos de este álbum se distinguen ya que no fueron altamente promocionados por la artista, ninguno contó con un video. Un remix de BREAK MY SOUL con Madonna fue casi la única promoción de la artista. En agosto, Beyoncé parecía adelantar que este sería un álbum visual con un teaser que lanzó para la canción I’M THAT GIRL, que incluía un montaje rápido de más de veinte atuendos. Pero, cuando la artista lanzó el álbum dijo que prefería que el foco estuviese puesto en la música más que en las visuales, sin embargo, dijo que este acompañamiento llegaría. Hasta ahora no hay nada de eso.

Beyoncé suma 28 triunfos y 88 nominaciones en los Grammy, la artista con mayor cantidad de nominaciones empatada de su esposo, Jay Z. RENAISSANCE, que según Beyoncé le permitió soñar, sentirse libre y encontrar un escape durante la pandemia, cuenta con nueve nominaciones para la próxima entrega en categorías que incluyen Álbum del año, Canción del año y Grabación del año.

