Presidente Boric entrega Premio a la Música Nacional y Artes Escénicas

Durante esta mañana el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra de las Culturas, Julieta Brodksy, hicieron entrega del Premio a la Música Nacional y Artes Escénicas Presidente de la República. La ceremonia se llevo a cabo en el Palacio de la Moneda y contó con los discursos de dos de sus ganadores, Guilleremo Ganga y Edith Fischer, además de un pie de cueca bailado por el presidente y entonado por la también, ganadora, Chabelita Fuentes.

Los ganadores en artes escénicas fueron: Sonia Castillo, teatro; Teresa Alcaíno, danza ; Sebastián Errázuriz, ópera; Gustavo Crapario, circo; Jaime Morán y Luisa Morales títeres ; Guilleremo Ganga, diseño escenico; Francisca Miquel, artista emergente y Paulina Mellado, autores, obras de teatro, coreografías, libretos, guiones o relatos. Los ganadores recibieron un diploma firmado por el Presidente de la República y por la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el que se dejará constancia de la mención a que corresponde el premio otorgado a cada galardonado, además, de una suma única ascendente a 200 UTM.

En la distinción de música popular, clásica y folklórica los premiados fueron: Mauricio Redoles, música popular; Edith Fischer, música docta; Matilde Fuentes, música de raiz folclórica; Freddy Chávez, edición musical y Germán Torres, producción fonográfica. Las ganadoras y el ganador de los tres géneros musicales reconocidos recibirán un diploma firmado por el Presidente de la República y la entrega de 270 UTM. Los premiados en las categorías de Edición Musical y Producción Fonográfica reciben un diploma.

“Para mí, es un honor tenerlo en el Palacio de la Moneda. Creo que Guillermo y Edith con sus palabras han dado una imagen muy vivida de lo que significa dedicarse al arte”, inició su discurso el presidente. Sus palabras continuaron en dirección a el atraso que tiene el país en darle dignidad, derechos laborales y previsión a los trabajadores del arte y la necesidad de darle más espacios y confianza a los músicos. “Quiero agradecerles sinceramente por permitirnos llegar a un mundo más amplio, por imaginar fuera de nuestras fronteras, por pensar fuera de la caja”, agregó.

El proyecto de esta política pública fue presentado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y así lo reconoció Boric, pero este año fue la primera vez que se instauró y se entregaron 13 premios a trabajadores de las culturas. Los ganadores fueron elegidos por el Consejo Nacional de Artes Escénicas y el Consejo de Fomento de la Música Nacional.

“Les pido que sigan creando, y yo me obligo como presidente a que desde el Estado prestemos más apoyo, no solamente concursable. Por eso el mandato que tiene el ministerio de Culturas de triplicar el presupuesto durnate este gobierno es algo que vamos a cumplir, y además, relevar la importancia y dignidad de los trabajadores y trabajadoras de las culturas. Estos premios expresan una belleza y un orgullo tenerlos acá, me voy con el corazón contento para enfrentar los desafíos que vienen”, conluyó Boric.