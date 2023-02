Bad Bunny es acusado de infringir derechos de autor en su canción Enséñame a Bailar

Una vez más Bad Bunny se enfrenta a una acusación de plagio. El reciente ganador en los Grammy al Mejor álbum de música urbana por Un verano sin ti, fue acusado por el fundador de emPawa Africa, Mr Eazi, de utilizar ilegalmente la canción Empty my pocket, perteneciente al artista nigeriano Joeboy y el productor Dëra. El plagio estaría en el tema Enséñame a bailar, del puertorriqueño.

Eazi afirmó que ninguno recibió el crédito por su trabajo y que el “Conejo Malo” no había tenido la autorización para interpolar la canción de Joeboy. Además, dijo que desde el lanzamiento del álbum, Un verano sin ti, había estado intentando resolver el caso en privado sin resultado.

“No aceptaremos que Bad Bunny y Rimas nieguen a Joeboy y Dëra los créditos y una participación en la propiedad de una canción que escribieron, compusieron y, en el caso de Joeboy, incluso interpretaron”, dijo Ikenna Nwagboso , cofundadora y jefa de servicios del sello. “Dale a Joeboy su crédito, publicación y regalías por la canción, y dale a Dëra un crédito de productor junto con los ya otorgados a los productores de Bad Bunny”.

El sello discográfico del puertorriqueño, Rimas Entertainment, respondió que pagaron por el uso del material en cuestión y, por lo tanto, no habrían cometido una infracción. En el comunicado se lee: “Estamos profundamente preocupados por las acusaciones de infracción de derechos de autor hechas por Oluwatosin Oluwole Ajibade (Mr Eazi), el fundador de emPawa Africa, en la canción Enséñame a bailar. Queremos dejar en claro que en todo momento, Rimas Entertainment ha actuado correctamente y ha seguido los protocolos estándar de la industria”.

Según la disquera del intérprete de Dakiti, antes del lanzamiento de Enséñame a bailar, los derechos de la canción en cuestión fueron comprados al productor discográfico que aparece como creador y propietario en numerosas fuentes públicas, Lakizo Entertainment. “Nuestros abogados han tenido muchas comunicaciones con emPawa en un esfuerzo por resolver la disputa de propiedad entre emPawa y Lakizo, pero hasta ahora emPawa no ha proporcionado pruebas de propiedad. Esperamos resolver este asunto cordialmente y estamos esperando que emPawa nos proporcione los documentos necesarios que validen sus reclamos”.

En 2019, Mr Eazi y Bad Bunny colaboraron en la pista final Como un bebé, producida por el dúo nigeriano Legendury Beatz, del álbum conjunto del “Conejo Malo” con J Balvin, Oasis . Hasta ahora no se ha proporcionado una demanda por la publicación de Enséñame a bailar, pero los ingresos de la pista se suspenderán hasta que el problema sea resuelto.

No es la primera vez que Bad Bunny se enfrenta a un caso como este. En octubre de 2021, el puertorriqueño fue demandado por la compañía AOM Music, quienes señalaban que la canción Safaera plagiaba tres tracks del influyente DJ Playero, uno de los precursores del reggaetón: Besa tu cuerpo, Chocha con bicho y Sigan bailando. Según informó Rolling Stone en enero pasado, el asunto estaría resuelto luego de que las partes notificaran que habían llegado a un acuerdo preliminar fuera de la corte.

Anteriomente, la misma canción había sido retirada por un día de los servicios de streaming para la sorpresa de los fanáticos. La rapera Missy Elliott había amenazado con demandar al “Conejo Malo” por usar fragmentos de su canción Get your freak on en el tema sin su permiso. Finalmente el asunto se resolvió y la rapera obtendría el 25% de las regalías para que la canción volviera a las plataformas.