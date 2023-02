Britney Spears desmiente crisis de salud mental y abuso de sustancias: “Ya es suficiente”

Luego de que portales estadounidense como People y TMZ detallaran que Britney Spears estaba luchando contra abusos de sustancia y problemas de salud mental, que incluso, tendrían a su familia preocupada, la cantante salió este jueves a desmentir las acusaciones y arremetió contra esa información en su cuenta de Instagram.

“Me enferma el estómago que incluso sea legal que la gente invente historias que casi muero…¡¡ quiero decir que en algún momento ya es suficiente!!! Probablemente tendré que dejar de publicar en Instagram porque, aunque disfruto haciéndolo, ¡obviamente hay mucha gente que no me desea lo mejor!”, escribió en un nuevo post.

A pesar de que Spears no abordó directamente los titulares, dijo que no estaba sorprendida en lo absoluto de lo que se le acusa. En la publicación acompañada de una diapositiva rosada con un texto que dice “Un estado de gratitud te llevará a una frecuencia más alta”, la cantante continúo: “Otra vez haciendo lo mejor que puedo !!! Nuevamente, la tutela terminó hace casi un año... No amigos, no es 2007... es 2023 y estoy haciendo mi primera lasaña casera en casa !!!”

“¡Finalmente conseguí que mi chimenea funcionara en mi sala de estar! Como lo dice mejor mi esposo: ¡¡¡no creas todo lo que lees!!! ¡¡¡Todo ese amor de vuelta hacia ti !!!”, concluyó.

TMZ señalaba: " “Nuestras fuentes dicen que ha estado ‘perdiendo los estribos’ con mayor regularidad y que no está tomando los medicamentos que la estabilizan”. Peor aún, una de las fuentes le habría dicho al mentado medio: “Me temo que ella va a morir”. Por lo mismo, sus seres cercanos y doctor habrían intentado hacerle una intervención a la intérprete de Toxic para convencerla de que necesita ayuda.

No es la primera vez que Spears tiene que salir a aclarar que se encuentra bien. El mes pasado, unos fans llamaron a la policía para solicitar un control de bienestar a la cantante, tras cerrar su cuenta de Instagram. Sin embargo, lejos de sentirse acompañada, la artista se tomó el asunto a mal. “Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas fueron demasiado lejos y mi privacidad fue invadida”.

“Cerré mi Instagram porque había demasiada gente diciendo que me veía como un idiota bailando y que me veía loco. Honestamente, estaba haciendo lo mejor que podía, pero me molestó ver a la gente hablar libremente sobre eso en la televisión... sí, hirió mis sentimientos”, dijo en un tuit después.