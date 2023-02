17 años de carrera en 13 minutos: cómo será el esperado regreso de Rihanna en el Super Bowl

Uno de los regresos a los escenarios más esperados del último tiempo se materializará este domingo 12 de febrero: la mismísima Rihanna vuelve sobre nosotros. La cantante de Barbados será la encargada de llevar sus éxitos y coreografías al show de medio tiempo del Super Bowl, el que se hará en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

Con 14 números 1 en el Billboard, ocho álbumes de estudio, un patrimonio de 1.400 millones de dólares y a menos de un año de haber dado a luz por primera vez, Rihanna pisará un escenario en vivo después de cinco años. “Se siente como si solo pudiera haber sido ahora”, confesó la artista en una entrevista reciente.

A pesar de que no saca un nuevo LP hace siete años, la artista acumula una carrera repleta de hits desde su primer álbum en 2005. En 2016 lanzó su último disco a la fecha, Anti, que contó con tres sencillos exitosos: Work, Needed me y Love on the brain, seguidos de colaboraciones como This is what you came for con Calvin Harris y Too good con Drake.

Un año después pisaría un escenario en vivo por última vez, el de los Grammy, con su interpretación de Wild thoughts en compañía de DJ Khaled y Bryson Tiller. Una que otra colaboración se unió a su catálogo musical, hasta que en diciembre del 2018 anunciaba que su próximo álbum sería lanzado el 2019 con el género del reggae en primera línea. Nunca llegó.

A cinco años de su última vez

Este jueves la intérprete de Diamonds dio una entrevista a Apple Music en el marco de su presentación en la cita deportiva y entregó nuevos detalles de lo que se verá este domingo. El show durará 13 minutos y el escenario será una representación de Barbados, con inmigrantes y mujeres negras. “Desde el momento en que comienza, simplemente nunca termina hasta el último segundo. Sé que estoy diciendo demasiado, pero es un espectáculo muy completo”, dijo.

El show de medio tiempo del Super Bowl ha contado con grandes momentos y artistas: Diana Ross sobre un helicóptero en 1996; Prince tocando Purple rain bajo la lluvia en 2007; Beyoncé y el reencuentro con Destiny’s Child en 2013; y la presencia latina de Shakira y JLo en 2020. Por eso, cuando en septiembre del año pasado se anunció que Rihanna se presentaría en el Super Bowl, las expectativas estallaron.

“Cuando recibí la llamada por primera vez para hacerlo de nuevo este año, estaba como: ‘¿estás segura?’ Estoy de tres meses posparto. ¿Debería estar tomando decisiones importantes como esta en este momento? Podría arrepentirme de esto”, dijo. “Pero cuando te conviertes en mamá, hay algo que simplemente sucede en el que sientes que puedes conquistar el mundo... Es importante que mi hijo vea eso”, confesó.

Hace unas semanas, el director musical de la cantante dejó entre ver nuevos detalles de lo que será la presentación. “La historia que quiere contar es: ‘seamos épicos’. Dejemos que sea un momento en el tiempo que la gente nunca haya visto u oído antes”, comentó. Rihanna contó que se le ocurrieron 39 canciones para su lista definitiva de presentación. “Esa fue la parte más difícil, decidir cómo maximizar 13 minutos, pero también celebrar. Eso es lo que va a ser este espectáculo. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que podríamos haberlo hecho. Estás tratando de meter 17 años de trabajo en 13 minutos... pero creo que hicimos un buen trabajo al reducirlo”.

Entre los nombres que podrían acompañar a la intérprete de Kiss it better, suenan Britney Spears, Shakira, Eminem, Calvin Harris, Jay-Z, Kendrick Lamar, Nicki Minaj y su esposo, A$AP Rocky. Al respecto su director musical solo aseguró: “Creo que se llevarán una sorpresa”.

Desde que lanzó su último álbum y su favorito, Anti, la cantante no ha hecho más que sembrar dudas en sus fanáticos de sus próximos proyectos. En octubre del año pasado, sorprendió al lanzar su primera canción en solitario después de seis años, Lift me up, para la película Pantera Negra: Wakanda por siempre, en homenaje a Chadwick Boseman. La canción fue nominada a los Globos de Oro y cuenta con una nominación pendiente en los próximos premios Oscar en la categoría Mejor canción original.

“Musicalmente, me siento abierta. Me siento abierta a explorar, descubrir, crear cosas que son nuevas, cosas que son diferentes, cosas que están fuera de lugar, extrañas, que quizás nunca tengan sentido para mis fanáticos. Quiero divertirme con la música”, confesó Rihanna.

Luego de su paso por el Super Bowl, el rumor de un nuevo tour para este 2023 suena fuerte. En octubre del año pasado, así lo confirmaba Hits Daily Double. La posible llegada de un nuevo álbum también ha estado presente en los titulares de distintos medios estadounidenses, como Variety.

En una ronda de preguntas y respuestas con el público presente en la entrevista de Apple Music, la artista habló sobre la importancia para ella de mantenerse humilde. “A menudo temo el pedestal en el que el mundo puede ponerte, y siempre quiero sentir mis pies en el suelo. Eso me hace sentir seguro”.

El Super Bowl 2023 se podrá ver desde Chile en el canal de cable ESPN y por medio de la plataforma de streaming Star+. El evento comenzará a las 20:30 horas Chile, por lo que el show de Rihanna comenzaría entre las 21:30 y 22:00 horas.

Revisa el trailer de su performance a continuación: