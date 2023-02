Idris Elba: “Dejé de describirme como un actor negro cuando me di cuenta de que me encasillaba”

En conversación con la edición británica de la revista Esquire, Idris Elba reveló que ahora evita describirse a sí mismo como un actor negro, ya que cree que la etiqueta limita sus aspiraciones y su crecimiento en la industria. Además, se manifestó sobre lo que él ve como una “obsesión” de la sociedad por la raza.

La entrevista, publicada el miércoles pasado, se dio en el contexto de Luther, la serie en la que encarna al detective John Luther, un personaje sacudido por los crímenes que debe investigar y también por sus propios demonios. Después de cinco temporadas y 20 capítulos, Netflix se prepara para lanzar la película Luther: cae la noche, que servirá de secuela a la serie.

Tras ser preguntado por sus experiencias como británico afrodescendiente, el actor contó sobre su infancia en Inglaterra para luego quejarse sobre la frecuencia con que recibe esa pregunta; cuestionó, además, por qué a las personas les fascina tanto el tema de la raza, algo que a su juicio se debería abandonar.

“Dejé de describirme a mí mismo como un actor negro cuando me di cuenta de que me ponía en una caja. Tenemos que crecer. Tenemos que hacerlo. Nuestra piel no es más que eso: es solo piel”, expresó al respecto.

Para él, el racismo es “muy real”, pero desde su perspectiva, solo es poderoso mientras uno deje que lo sea. “Si pasáramos la mitad del tiempo no hablando de las diferencias sino de las similitudes entre nosotros, todo el planeta tendría un cambio en la forma en que nos tratamos. Como humanos, estamos obsesionados con la raza. Y esa obsesión realmente puede obstaculizar las aspiraciones y el crecimiento de las personas”.

El protagonista de The Wire también contó sobre sus inicios en el mundo del entretenimiento, y las razones que lo llevaron a dedicarse a la actuación, haciendo nuevamente hincapié en la obsesión con la raza que percibe. “No me convertí en actor porque no veía a los negros haciéndolo y sentí que debía cambiarlo. Lo hice porque pensé que era una gran profesión y que podía hacer un buen trabajo en ella. A medida que subes la escalera, te preguntan cómo es ser el primer negro en hacer esto o aquello. Bueno, es lo mismo que sería si fuera blanco. Es la primera vez para mí. No quiero ser el primer negro. Soy el primer Idris”.

Concluyó esta sección de la entrevista con una reflexión sobre inspirar a la próxima generación de actores. “Acepto que es parte de mi viaje ser consciente de que, en muchos casos, podría ser el primero como yo para hacer una determinada cosa. Y es bueno dejar eso como parte de mi legado. Para que otras personas, niños negros, pero también blancos que crecieron en las circunstancias en las que yo crecí, puedan ver que había un niño que vino de Canning Town [el vecindario de clase trabajadora donde se crió] y terminó haciendo lo que yo hago. Se puede lograr”.

Luther: cae la noche se estrenará el 10 de marzo en la plataforma de streaming Netflix.