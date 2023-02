“Una celebración de su carrera pop”: Rihanna solo recibe elogios por su show en el Super Bowl

En una plataforma flotante, vestida de rojo dejando ver su embarazo y acompañada de un tropel de bailarines, Rihanna hizo su regreso a los escenarios y no dejó a nadie indiferente. La cantante de Barbados interpretó 12 canciones y lideró coreografías que esta vez la mantuvieron más estática debido al segundo hijo está esperando, según confirmaron sus representantes.

La prensa y portales especializados solo han aplaudido el show que presentó ayer la barbadense en el State Farm Stadium de Arizona. La revista estadounidense Rolling Stone ya posicionó su actuación en el octavo lugar de su lista los mejores Halftime Show, detrás de recordadas y grandes presentaciones como las de Prince; Beyoncé; Dr Dre junto a Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blige y Kendrick Lamar; y Shakira junto a JLo.

“¿Estrellas invitadas? ¿Cambios de vestuario? ¿Coreografía elegante? No. RiRi rockeó todo el camino en solitario, intocablemente genial en su escenario volador, porque todo lo que necesitaba era su propio carisma sobrehumano... Dio aviso de inmediato con Bitch better have my money, se burló de Rude boy por encima del hombro con agarres obscenos en el trasero, remató con Diamonds bajo los fuegos artificiales. También hizo una pausa para arreglar su maquillaje, en un mini anuncio de su propia línea Fenty Beauty. Hablemos de un movimiento de jefe”, se lee en la publicación.

El setlist que presentó, lo más difícil de organizar según confesó, ha sido de lo más destacado y elogiado por los medios. El periódico británico The Independent escribió: “Repasó 12 canciones en 13 minutos, enfatizando la asombrosa profundidad de su catálogo como creadora de éxitos”. Mientras que The New York Times elogió que no haya llevado invitados y haya optado por presentarse en solitario. “Ella prefirió enmarcar el set como una celebración de su carrera pop dominante”.

Antes que iniciara su show la cantante ya era apoyada por distintos artistas y figuras del espectáculo como Shakira, Alicia Keys, Christina Aguilera, Lizzo, SZA y Chris Martin. Dentro del público que asistió al evento deportivo y al show de medio tiempo figuraban Adele, Paul McCartney, Billie Eilish, Jay Z y Cher.

Tras su presentación, la cantante dio una entrevista a Good Morning America y reveló que no tiene novedades de música por el momento. A pesar de ello, su catálogo musical ya está siendo altamente reproducido y comprado en las distintas plataformas. En Spotify de Estados Unidos ya alcanzó el puesto número 4 de los artistas más reproducidos y es la cantante con mayor número de canciones dentro de la lista del país.

