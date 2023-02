Gonzalo Valenzuela defiende su rol en el jurado de Viña 2023 y habla de la rutina de Pamela Leiva: “Me emocioné”

Fue uno de los momentos más llamativos de la presentación de la comediante Pamela Leiva en la primera noche del Festival de Viña 2023 y seguro quedará en la memoria pop del país a la altura de secuencias estelares, como el agarrón de Mike Patton a un serio Antonio Vodanovic en 1991, o el tarro de Willy Benítez. protestando por la falta de humor, en 1983. Nos referimos, claro, al beso entre Leiva y el actor Gonzalo Valenzuela, quien forma parte del jurado del Festival. Una escena que pareció improvisada y que se desató por partida doble cuando la comediante ya había triunfado en la jornada debut.

Sentado en el lobby de hotel Sheraton Miramar, donde recibe a Culto, el actor sonríe al recordar el instante. “Son cosas que pasan ahí en el momento y qué bueno que haya sido algo simpático. Ella misma se estaba riendo. Pasó así y se lo agradezco profundamente porque fue muy buena onda ella. Me hizo cagar de la risa, no podía más”.

“Lo de la parte final con Fabrizio, que estaban bailando, yo ya me tiraba al piso, si no hubiesen estado las cámaras podría haberme hecho pipí (ríe). Lo encontré notable, la felicito profundamente”.

Foto: Dedvi Missene.

El actor añade: “Se pasó. No la había escuchado nunca a ella hacer stand up y me emocioné. Fue precioso lo que pasó. Yo sé lo que es estar arriba. La gracia es que uno lo ve y parece fácil, decis ‘qué bien lo está pasando’, y no es así ¡Es dificilísimo! No puede ser más difícil. Lo que se vive en el cuerpo es una bomba, no sabes lo que puede estar pasando. Se le vio gozar, ser cero oportunista de algún tema, habló de ella sin hacerse la víctima ni ponerse en un lugar así. Habló de su cuerpo, su sexualidad, de ella como hija. ¡Del Jimmy! Un 10, se pasó, más encima, vamos a pololear (ríe)”.

-En otro tema, ha habido muchas criticas al jurado por no estar tan vinculado a la música, ya que está dominado por figuras de la televisión, como Eduardo Fuentes, José Luis Repenning, Daniel Fuenzalida y tú mismo. ¿Qué opinas de eso? ¿crees que la gente no ligada a la musica puede opinar sin problemas en las competencias?

Sí, críticas van a haber siempre, hay haters y está muy bien. Esto es un Festival y también es un programa de televisión, en el cual hay dos casas televisivas que lo producen, trabajan y meten un tremendo esfuerzo para que esto salga. Está muy bien que estas casas televisivas pongan a su gente, porque es un premio para ellos también. Está muy bien. Ahora, los que ponen acá, nosotros, todos tienen que ver con este mundo de la televisión, del espectáculo, la música, las comunicaciones. No es que haya gente desconocida sobre estos temas. Juanita Parra, por ejemplo, es la cultura chilena, para mí si hay alguien a quien admiro profundamente y es representante de la música es ella.

“Hay tres jóvenes, argentinas y un chileno, exponentes de género urbano y que son trabajadores, yo he quedado sorprendido, compadre, Polimá (Westcoast) vive y respira esto todo el día y solo piensa en la música”.

“Tenemos a comunicadores y escucharlos es sumamente importante. Yo soy actor, ok, de música todos sabemos, y tengo gente que me puede ayudar un montón. Pero yo tengo mucho que decir sobre lo que pasa arriba de escenario, llevo 25 años viviéndolo y sé lo que es estar ahí. No somos muchos los que nos dedicamos a esto. Se cuál es mi rol y lugar en este jurado y sé que lo puedo cumplir porque yo sé lo que es estar ahí, y desde ahí voy a mirar. No voy a ver si (un cantante) desafinó o no desafinó. No. Porque yo tengo otro lugar, mi ojo está puesto en otra cosa”.

Foto: Dedvi Missene.

El (no) villano de Planners

Paralelamente a su labor como miembro del Jurado, Valenzuela se encuentra en promoción de la nueva serie de la plataforma Star+ llamada Planners, a estrenarse durante este 2023 y que fue producida en Argentina. En esta comedia dramática de 9 capítulos, dirigida por Daniel Barone, encarna a Marcos Gutiérrez, quien se separa de su esposa Malena Carregal (Celeste Cid). En el acuerdo de divorcio, ella se queda con la casa y él con la empresa de Planners que conformaban juntos.

Pero Malena, viéndose frustrada -e impulsada por su amiga Cali (Leticia Siciliani)- decide tomar el toro por las astas y crear su propia empresa de Planner y compite nada menos que contra su ex esposo, quien ante esta situación, pondrá toda clase de obstáculos para que a Malena no le vaya bien.

Foto: Dedvi Missene.

Es de alguna forma un rol de malo, pero Valenzuela aclara que no es totalmente así. “No es un villano, sino un tipo que empieza a hacer actos fallidos de mala manera”. De hecho, hacia el final de la temporada -añade- se conocerán las motivaciones reales de su personaje para actuar como lo hace.

Muchos actores siempre dicen que disfrutan hacer el rol de malos...

Sí, son roles que me encantan, aunque este no es de malo, sino que nace desde un impulso. Son personajes de los cuales hay muchas cosas por dónde agarrarse . Generalmente el villano es eso, en cambio el personaje del héroe su impulso es el amor, son cosas que no lo llevan a un lugar donde el villano siempre tiene algo que hacer porque tiene ese impulso. Son personajes muy entretenidos de hacer, están muy bien dibujados desde el guión porque son clarísimos, si los villanos nacen desde la envidia, la venganza. Son motores muy ricos para trabajar.

¿De qué modo crees que esta serie toca temas que están marcando a nuestra sociedad? Como el empoderamiento femenino

Hoy día ya no es un tema, es una verdad, es una realidad y es maravilloso ¿no? Uno lo que busca es que la gente se pueda identificar y también detrás de todo hay un mensaje. Por comedia que sea hasta la tragedia máxima. Además, Celeste Cid es una tremenda actriz, maneja unos registros que son maravillosos de ver. Entonces, va a representar a muchas mujeres. Desde el dolor, desde lo que sufre hasta el empoderamiento y todo lo que ella logra.

En los últimos años hemos visto más producciones chilenas en el streaming, como La Jauría (Amazon Prime) o 45 días en la oscuridad (Netflix), ¿qué te parece que los productos nacionales del audiovisual estén entrando en este mercado?

Es maravilloso. Ahora, yo creo que hoy día es un poco más global, lo que hace Disney, por ejemplo, donde hay figuras de todos los países. Hoy día hay una televisión latinoamericana ya no es un canal chileno, argentino, mexicano. Las plataformas son la nueva televisión. Lo que hacen estas series chilenas, que están buenísimas, es que todos empezamos a pertenecer a esta nueva industria. Y eso, compadre, que lo sigan haciendo. Que no paren.