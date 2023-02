Fito Páez y la música urbana: “A lo mejor hay menos texto y acordes, pero es la misma actitud que el rock”

“Viña forma parte de mi experiencia carnal con Chile”, suelta con su habitual labia el argentino Fito Páez a horas de su reencuentro con el Festival de Viña, este miércoles 22 en una jornada que asoma extravagante ya que además se presentará el rapero español Rels B.

El rosarino es parte de una generación de artistas que hizo méritos. Junto a nombres como Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo, Federico Moura, y otros tantos, ofrecieron una particular lectura del rock. Hoy, tal como en Chile, es la música urbana la que domina las preferencias allende los Andes, con nombres que bien pueden sumar como para hablar de una generación; Trueno, Duki, L-Gante, Bizarrap, Chita, Cazzu, entre otros.

Consultado por Culto durante su conferencia de prensa en el Hotel Sheraton Miramar, Páez se anima a trazar un paralelo entre estas dos generaciones; la que él mismo integró y la de los jóvenes traperos. “Yo siento que las chicas, los chicos, los chiques, como quieran ponerlo, forman parte de la familia. Son parte, tienen la misma actitud, a lo mejor menos acordes, pero la misma actitud. A lo mejor menos textos, pero la misma actitud. Entonces los quiero, los respeto, les tengo mucho amor, porque en definitiva, de una a u otra forma, son parte de la tribu desesperada que no sabe que hacer con este planeta, y están intentando salvajear sobre lo que está sucediendo en el mundo y contarlo”.

Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Páez se da el tiempo para plantear algunos matices, mirando la rica historia del rock trasandino. “Yo recuerdo cuando surge el rock argentino con potencia, hay una reunión cumbre, te diría, donde se encuentran Edmundo Rivero (señero compositor de tango), Osvaldo Pugliese, Ariel Ramírez, Charly García, David Lebón y hay una tensión en el aire muy fuerte, donde estos muchachos, hoy grandes artistas, son allí medio prepoteados por esta guardia de oro. Un poco con un cierto con cierto desconocimiento por nuestros papás del tango. Los más grandes se enojan y los retan, pero los muchachos tenían las luces muy despiertas”.

“El tiempo probó que todos esos músicos que estaban comenzando en los sesenta, Charly García, Litto Nebbia, Luis Alberto Spinetta, Almendra, formaban parte de la próxima cadena de lujo argentina que iba a tener en su ADN elementos de la cadena anterior, que había sido el Tango -agrega el rosarino-. Volviendo a la escena contemporánea, te diría que no es igual la situación. No voy a generalizar, hay artistas increíbles en esta generación, pero se tiende más a una estandarización, a una pasteurización de los ritmos, las armonías, las melodías casi desaparecidas del lenguaje musical que es lo que nos convoca. Al no haber más melodías y armonías, decís no estamos hablando de música, la pregunta sería ¿de qué estamos hablando?”.

Una serie que no quería

A su quinta presentación en el Festival, Fito Páez llega con un show de grandes éxitos, y algún repaso a su homenaje a El amor después del amor, el imprescindible álbum más vendido en la historia del rock argentino que cumple 30 años. “Le vamos a dar con todo. Primero le vamos a dar de comer al monstruo de verdad y al otro lo vamos a mandar al confín de los infiernos”, bromeó con su habitual misterio.

Fito Páez. Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Páez también se refirió a El amor después del amor. Pero no al disco, sino a la serie sobre su vida del mismo título que prepara la plataforma Netflix, en la senda de producciones biográficas de estrellas de la música, como la de Luis Miguel.

“Mirá, en ese momento estaba con otros mánagers, me ofrecieron la idea, me pareció absurda -detalló el músico-. Justo comenzó la pandemia, ahí lo tenía a Nacho Iraola, que era editor de Planeta Argentina, hace años me decía ‘escribí tu biografía’ yo le decía ¿para qué? no le va a importar a nadie. En la pandemia como tenía tiempo libre, empecé a escribir la autobiografía [NdR: Infancia & Juventud], en el sentido literal de la palabra. Y creo que sobre ese texto comenzaron a escribir algunos de los capítulos de la serie que va a sacar Netflix dentro de poco y esperemos que esté a la altura del libro”.