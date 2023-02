Myriam Hernández: “No he vuelto al Festival de Viña porque no me han invitado”

En rigor, la presentación de Myriam Hernández en el show de Karol G el pasado domingo 19 de febrero, en la jornada inaugural del Festival de Viña 2023, comenzó a gestarse mucho antes, en el 2017. Así lo recuerda la cantante chilena al teléfono con Culto.

“Ese año, una amiga en común que tenemos con Karol G, una productora de Miami, me hizo llegar un video de ella cuando estaba recién comenzando su carrera. Me dice que le va a ir increíble, y que además me admiraba, me amaba, que era influyente en su carrera y me hizo hablar con ella por teléfono. Ella gritaba ¡'Oh my god’! (ríe). Luego me envió otro video hablándome, diciendo que era mi admiradora y que algún día soñaba cantar conmigo El hombre que yo amo, y que eso tenía que ser un check en su lista de deseos”.

“Fue pasando el tiempo, Karol fue creciendo como artista, empezamos a tener contacto vía Instagram, mandándonos mensajes de Navidad, por cualquier motivo. Hasta que mientras yo estaba en esta gira por República Dominicana y Nicaragua, su mánager se contacta con mi mánager y le dice que Karol G quiere cantar conmigo El hombre que yo amo en su presentación en Viña. Por supuesto accedí gustosa, por la historia que había detrás”.

¿Fue difícil lograrlo?

Sí, porque yo estaba allá (en Nicaragua), y está el tema de los vuelos, pero dije ‘lo voy a hacer’. Llegué a las 4 de la mañana de ese domingo. Dormí muy poco, pero valía la pena estar y hacer cumplir ese sueño precioso que tenía Karol, y yo también. Fue muy lindo poder subirme al escenario con ella, fue emocionante volver a hacerlo después de tanto tiempo. Y recordé la primera que me subí al escenario de Viña del Mar (1989) Ese año comenzó mi carrera internacional desde la Quinta Vergara.

¿Cómo sintió la recepción del público? Hubo comentarios en redes sociales de que supuestamente la gente presente no se sabía El hombre que yo amo. Incluso tuvo un cruce con un periodista (Yiro Gatica) que le preguntó al respecto.

Eso me dio un poco de risa porque fue solamente un periodista que lo dijo. Cuando salí tuve los nervios que una siempre tiene al salir al escenario, con la emoción que implicaba después de tantos años. Cuando me presenta Karol, la ovación que sentí del público fue tremenda, y no solo lo noté yo, me lo comentó mucha gente. Entonces, cuando hice una pausa e hice cantar al público, yo escuché cantar a toda la gente porque fue así. Fue un karaoke. Lamentablemente no se escuchó en televisión porque en ese momento no abrieron los micrófonos de público. Entonces, ese periodista, que no sé quién es, cuando me hizo esa pregunta yo me reí. Le dije “estás sordo, no escuchaste”. Además, El hombre que yo amo es un clásico. Esa canción que no tiene edad. Hay chiquitas que he subido en mi Instagram cantándola, en TikTok se hizo viral gente cantando mis canciones lavando, cocinando. Le contesté así porque fue su ridícula su pregunta.

¿Cómo vivió ese momento?

La verdad es que nunca va a faltar la persona desubicada. Nunca. Una se acostumbra a eso. Yo me quedo con todos los increíbles comentarios de la gente, de los medios de comunicación de todo lo maravilloso que hablaron tanto en Chile como en el extranjero, no con la opinión de un periodista. Lo hace porque no falta la persona que quiere chaquetear algo, ademas inventando.

¿Usted considera que con estas colaboraciones está renovando su carrera para las nuevas generaciones?

Pienso que una va evolucionando. Para mí, renovarse es como cambiar de estilo, y yo sigo fiel a mi estilo siempre, lo dije también en mi nuevo disco (Sinergia, 2022), siempre le canto al amor. He ido evolucionando en cada álbum, en arreglos musicales, trabajando con tantos músicos y productores, pero eso lo hago siempre, es parte de mi forma de trabajo. Reinventarse o renovarse no son palabras que me gustan, porque siento que tienen que ver con cambiar su forma.

De alguna forma las cantautoras más jóvenes la tienen a usted como su referente. Por ejemplo, grabó la canción Dunas, con Javiera Mena, cantó Herida y Amor Completo con Mon Laferte en noviembre pasado...

Javiera fue la primera en invitarme una canción preciosa, lo pasé muy bien en el estudio grabando con ella; y Mon Laferte fue maravillosa en invitarme, hice un alto en mi gira por Estados Unidos para venir a hacer colaboración. Y yo también en mi concierto en el Movistar Arena (2022) invité a varias artistas chilenas que me encantan, como Consuelo Schuster, Flor de Rap, Princesa Alba, y fue maravilloso.

¿Qué le pasa cuando las chicas le dicen que usted es su referente?

Siento orgullo, siento que son tan lindas por reconocerme, quererme de decirme cosas lindas. Yo creo que las hace más grandes el hecho de ser humildes. Eso es precioso.

¿Por qué nunca ha vuelto al Festival de Viña con un show propio? La última vez fue en 2006 cuando lo animó con Sergio Lagos

Porque no me han invitado, esa es la razón.

Pero, ¿usted querría volver?

Mira, siempre he tenido una relación maravillosa con Viña del Mar, siempre he dicho que estoy abierta a la posibilidad de volver cuando se me requiera, es un escenario que amo y respeto mucho.

¿En qué se encuentra ahora?

Este sábado viajo a Arauco, voy a dar un concierto para los damnificados, tengo otra presentación en Illapel, el 4 de marzo. Ahora estamos trabajando con Jacobo Calderón en un nuevo disco. La segunda quincena de marzo viajo a Miami para grabar mi voz, espero que salga en mayo.

¿Cómo se va a llamar este nuevo disco?

No tengo nombre todavía, acostumbro a nombrar los álbumes cuando ya están grabadas las canciones, veo lo que siento al escucharlas y le pongo título al álbum.