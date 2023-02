Jorge Alís habla del éxito de Diego Urrutia: “Yerko Puchento debe estar arrepentido”

No solo salió airoso del desafío de presentarse en el Festival de Viña con solo una semana de preparación, tras la bajada de Daniel Alcaíno (con su personaje Yerko Puchento). Diego Urrutia fue un éxito rotundo reflejado con sus dos gaviotas y una sintonía que alcanzó los 35,5 puntos de rating en TVN y Canal 13.

Uno que también triunfó, en las versiones 2014 y 2019, fue el comediante argentino Jorge Alís. Contactado por la radio Biobío, tuvo palabras para la rutina del temuquense. “Me gustó mucho, había mucho juego de identificación con la gente, sobre todo con los pibes más chicos. Me pareció interesante”.

Además, señaló que no fue contactado por la organización para suplir a Yerko Puchento. “No estoy retirado, pero me habían dicho que para este año y yo dije que no. En otro año puede ser, ahora estoy trabajando en otras cosas”, aseguró al dial.

Alís también reflexionó sobre los motivos que llevaron a Alcaíno a cancelar su participación, aludiendo que no había un público adulto tras la bajada de Maná. “Había padres con sus hijos y ellos también lo disfrutaron, creo que ahora Yerko debe estar arrepentido”.

“Había una cosa transversal (en la edad del público) y él (Yerko) pudo haber jugado un poquito más, quizás él lo pudo haber hecho”, agregó.