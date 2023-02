Christina Aguilera cambia sus exigencias, permite que los animadores la presenten y abre nueva noche de Viña

Estamos en la recta final. La quinta -y penúltima- jornada del Festival de Viña 2023 ya dio su puntapié inicial.

María Luisa Godoy y Martín Cárcamo hicieron las habituales presentaciones a las autoridades y ejecutivos (con habituales aplausos a la alcaldesa Macarena Ripamonti). Si bien se pactó en un principio que el número de apertura no sería presentado por los animadores -tal como informó Culto-, a las 18.00 horas de hoy finalmente Christina Aguilera cambió sus exigencias, flexibilizó sus solicitudes y permitió que los anfitriones pudieran presentarla desde la platea.

La idea era en un principio que una voz en off la presentara, pero se decidió dar un giro para darle más cercanía a su paso por el certamen. Los propios productores de la cita negociaron este punto con el equipo de la norteamericana durante la tarde y se logró destrabar.

“Han sido hartas las exigencias que puso, como pocos artistas dentro de este festival”, dice una fuente de la organización a Culto.

De esa forma, exactamente a las 22.04, la mujer que conquistara el mundo con su álbum Mi reflejo, se paró en el escenario de la Quinta Vergara, precedida de un atractivo uso de visuales. Y tal como se pactó, los animadores la presentaron desde la platea, rodeada de los miembros de su fan club oficial.

El despegue fue con Dirrty, para posteriormente seguir con Can’t hold us down. En el primer tramo del show, ya había pasado también el hit Genie in a bottle.

23 de febrero 2023/ VIÑA DEL MAR Christina Aguilera durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023. FOTO: LUIS BOZZO B./ AGENCIAUNO

Luego dio un set donde recorrió sus orígenes latinos, para posteriormente, cuando llevaba apenas media hora de show, se llevó ambas gaviotas, de plata y de oro.

¿Otra exigencia? Claro: que el espectáculo corriera de manera rápida y el ritual de los galardones fuera lo más veloz posible, con el objetivo de no interrumpirle en demasía su performance. Al final, duró poco más de una hora, pero estuvo marcado por su carácter macizo, intenso y de categoría mundial.

Aguilera llegó a la Quinta durante el horario de almuerzo, pasada las 14.00 horas, para conocer el sitio y preparar en terreno los últimos pormenores de su espectáculo. Ahí se mantuvo durante toda la tarde, en un camarín que compartió con su hija Summer Rain.

No solo Aguilera estará esta jornada. Luego se presentará el comediante Fabrizio Copano, y cerrará la noche el cantante trap Polimá Westcoast. El hombre que trae a cuestas el hit del año 2022: Ultra solo.