Genie in a Bottle: la historia de la canción que hizo feliz a Christina Aguilera

En pleno 1999, Christina Aguilera lanzaba el primer sencillo de su discografía, Genie in a bottle, una canción que impulsó su carrera y la anotó como una de las grandes promesas del pop. Una época en que el género estaba dominado por Madonna como su reina y Britney Spears como su sucesora y princesa.

Luego de dejar el set del Club de Mickey Mouse en 1996, Spears y Aguilera se aventuraron en la escena musical. La primera lanzó su sencillo debut, ...Baby one more time, el que rápidamente la posicionó como una estrella, pero Christina no quiso quedarse atrás y en busca del reconocimiento hizo un viaje a Japón, donde logró llamar la atención de la disquera RCA. Ellos le ofrecieron grabar Reflection, el tema principal para la película de Disney, Mulán (1998). El éxito de la canción hizo que RCA se interesara y apostaran por su carrera musical.

Genie in a bottle fue escrita por David Frank, Steve Kipner y Pamela Sheyne. Un trabajo en equipo que avanzó rápido y siempre con la idea de hacer un hit en la voz de una mujer. Fue Frank quien sugirió a Aguilera, que posteriormente aportó con el puente de la canción y parte de la producción. El título de la canción en un principio era If you wanna be with me, pero la disquera decidió cambiarlo a Genie in a bottle para comercializarlo y hacerlo más atractivo internacionalmente.

La grabación de la canción fue una disputa. Xtina tenía intenciones de mostrar su rango vocal, mientras que sus productores querían que fuese un track más tranquilo para que sonara en las radios. Finalmente la cantante se convenció del resultado final y declaró sentirse orgullosa.

El sencillo se convirtió en un éxito inmediato y alcanzó la cima de la lista Billboard Hot 100, posicionándose en el tope por cinco semanas consecutivas. No solo fue un éxito en Estados Unidos; la canción logró establecerse en la cima de las listas de 21 países. Según Billboard, fue la segunda canción más vendida de ese año, solo detrás de Believe de Cher. El hit de Aguilera ha vendido más de 7 millones de copias en todo el mundo, su sencillo más rentable a la fecha.

El exitoso debut hizo que la cantante se anotara con dos nominaciones para los Grammy del 2000, con Mejor interpretación vocal pop femenina y Mejor artista nuevo, resultando vencedora en esta última. Un año después y en el peak de su carrera, Aguilera lanzó la versión en español titulada Genio atrapado para su segundo álbum de estudio, Mi reflejo. Igual que la original, la canción se transformó en un hit comercialmente y fue nominada en los Grammy Latinos como Mejor interpretación vocal pop femenina.

En 2019 la cantante celebró los 20 años de su sencillo debut en Instagram. “Con sólo 18 años, recuerdo llegar de Japón y ver que había alcanzado el número 1 de las listas de Billboard y me sentí tan agradecida y feliz porque a ustedes les encantó tanto como a mí. Gracias, gracias, gracias, gracias por cabalgar conmigo todos estos años. ¡Mis luchadores, los amo! Besos muy feliz y agradecida”.