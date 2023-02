¿Quién es Rels B? El ex camarero y albañil que llega como promesa de la música española

Con una carrera constante marcada por éxitos como No se perdona y Cómo dormiste, el español Rels B será el encargado de cerrar la cuarta noche del Festival de Viña. Los inicios del mallorquín en la música estuvieron principalmente enfocados en la producción, para luego lanzarse al rap y composición con su primer EP, Change or die, en 2014. Desde entonces, su presencia en la escena musical perseveró con la publicación de una racha de siete EPs y álbumes de estudios, uno cada año, y su último EP lanzado de manera independiente el 2022.

Daniel Heredia (su nombre real) es considerado uno de los exponentes de la nueva ola del hip hop en español. Una recuperación de la escena más crítica del rap old school que habla de las desigualdades y la lucha de clases. En este circuito ha sido catalogado junto a otros artistas como Arkano, Bejo y Dellafuente. Con este último colaboraron en Buenos genes, en 2018, una de sus canciones más exitosas, que cuenta con más de 193 millones de reproducciones en Spotify. Otros artistas que figuran dentro de su discografía son Don Patricio, Nathy Peluso, Duki, entre muchos otros.

Antes de dedicarse a la música, Rels B trabajó como camarero y albañil, hasta que dio el salto, apoyado siempre por su madre. Es hijo de un padre baterista, por lo que según él creció escuchando álbumes de The Beatles y The Rolling Stones.

El rapero, además, es reconocido por su llegada a la escena musical de manera independiente. Rels B recordó en una conversación con Spotify cómo fueron sus inicios, cuando su primer pago fue un cheque de 300 euros. “Pensé: ¿busco trabajo o me meto de lleno en esto a ver qué pasa? ¡Y bendita decisión! Al final no busqué trabajo y cada cheque fue un poquito más”.

En 2016 lanzó su primer álbum de estudio, Boys don’t cry, dedicado a su madre y conformado por un total de 12 canciones que giran en torno a experiencias fuertes que tuvo que sobrevivir con su familia. El título del álbum fue foco de críticas por machismo, a lo que el español contestó en una entrevista en 2017: “yo soy un niño, a mí, mi madre me decía ‘no llores niño’. No voy a poner ‘las niñas no lloran’. No me gusta que se llegue hasta esos puntos. Estoy en contra del machismo y del feminismo, ninguno me parece bien. Tiene que haber una igualdad en todo, somos lo mismo. Personas, igual”.

En 2019, la disquera Sony lo reclutó y lanzó dos álbumes y 10 videos musicales, que lo hicieron girar por Latinoamérica. Su primera presentación en Chile fue el año 2019 en un Teatro Caupolicán lleno. Luego de dos años, Rels B renunció a su sello y volvió al mundo independiente en una polémica salida. “(Independiente) Así ha sido el 70% de mi carrera y volveré a ello. Estar en una multinacional es una puta mierda. Se le pierde un poco el amor a la música cuando todo se convierte en estrategia”, fueron parte de lo que dijo el español.

En 2022 lanzó su último EP, Smile Bix, que contó con la colaboración del chileno Polimá Westcoast en No es amor. Con un nuevo proyecto regresó por segunda vez a Chile el año pasado con su gira Flakk Tour, esta vez en el Movistar Arena, por la alta demanda de tickets que obligó a la productora Bizarro a cambiarse del Teatro Caupolicán. En ese concierto, para sorpresa de todos, subió al intérprete de Ultra solo a cantar su recién estrenada colaboración, que ya se rumorea que también se dará esta noche en la Quinta Vergara.

Este miércoles el español será el encargado de cerrar la noche que contará con Fito Páez y Rodrigo Villegas.