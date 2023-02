“No pienso mal de ti”: las duras críticas de Pablo Chill-E tras su participación en el show de Polimá Westcoast en Viña

La presentación de Polimá Westcoast en la penúltima noche del Festival de Viña 2023 dejó bastante que hablar. El cantante y compositor de música urbana dio una de las presentaciones más esperadas del certamen, e invitó a diversos exponentes del género como Pailita y Young Cister para cantar temas como Ultra solo y Samurai. Por su show, la organización galardonó al artista con las gaviotas de oro y plata.

Sin embargo, la cita fue objeto críticas en redes sociales por problemas de sonido que se evidenciaron. Espectadores que vieron el show por televisión reportaron dificultades con los micrófonos de los artistas durante la canción My blood, la que contó con la participación del músico chileno Pablo Chill-E.

Dichos problemas de sonido también fueron notados por los espectadores dentro de la Quinta Vergara, y acudieron a las redes sociales para denunciar la situación.

Tras finalizar la presentación, el shishiboss se tomó sus redes sociales para felicitar al cantante por su debut en el certamen viñamarino, pero también emitió críticas a la producción detrás del evento.

“Malayas ctm me silenciaron de pana. [Polimá Westcoast] eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti pero tu equipo es una mierda. No pienso mal de ti pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualker veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aún así intentan opacarme”, escribió a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram.

El artista urbano detrás de Vibras luego publicó una aclaración de la publicación original. “No fue culpa del POLI TAMPOCO DEL FESTIVAL!! Para k sepan fue culpa del equipo de sonido del artista. Lamentable, me siento super pasao a llevar pero na k hacer solo decirles la verdad... y se supone que son ‘profesionales’”

Las organizaciones involucradas en la producción del evento no se han referido a la situación.