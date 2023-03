The last of us marca nuevo récord de audiencia y adelanta su horario para capítulo final

A diferencia de lo que ocurrió con Rihanna y el Super Bowl, la cadena de HBO no teme competir con los premios Oscar. La serie The last of us adelantó su horario de estrenos dominicales y su final de temporada se transmitirá a las 22:00 horas Chile, mismo horario en el que empiezan los premios de la Academia.

El anuncio llega luego de que se conociera que el octavo y penúltimo capítulo, Cuando Más Necesitamos. Este marcó un nuevo récord de audiencia: 8.1 millones de espectadores, un 74 % más que el primer capítulo y la cifra más alta en lo que va de la temporada.

Lo que ocurre con The last of us no es algo usual. La exitosa precuela de Juego de tronos, House of the dragon, semana a semana fue perdiendo audiencia, mientras que la adaptación protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey tuvo un alza constante en sus primeros cuatro capítulos.

Pero, el éxito no ha quedado ajeno de los aplausos de la crítica. Su tercer capítulo, Long, long time se llenó de elogios por las actuaciones de Nick Offerman y Murray Bartlett. Similar a lo que ocurrió el domingo pasado con la interpretación de Bella Ramsey. La historia se centró en el vínculo de Ellie (Ramsey) y Joel (Pascal). Ellie sale en busca de ayuda para salvar y curar a su amigo que está herido, pero todo se complica cuando en su camino se cruza con David (Scott Shepherd), que busca vengarse de Joel. El capítulo cerró con una de las escenas más emotivas y ya es el favorito de los usuarios. En el portal IMDb tiene la mejor puntuación de la temporada con 9.5.

A pesar de que HBO adelantó su episodio para el Super Bowl y show de Rihanna, The last of us ya compitió con los Grammys en enero pasado y de igual manera capturó 7.4 millones de espectadores.

El final de The last of us se transmitirá por HBO y HBO MAX este domingo 12 de marzo a las 22:00 horas.