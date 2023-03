Para la pista de baile: Flume agenda su regreso a Chile

Este lunes se confirmó el regreso de su ciclo de eventos Club Fauna. El ciclo de eventos de Fauna Producciones que ha traído a artistas como Ride, Animal Collective y Metronomy volverá a realizarse este año, y el primer evento será encabezado por Flume.

El artista australiano de música electrónica volverá a nuestro país, seis años después del concierto con que cerró el Acer Stage del Lollapalooza 2017. La cita se llevará a cabo el jueves 1 de junio en Basel Venue, centro de eventos ubicado en el Mall Barrio Independencia.

Las entradas del show estarán disponibles a partir del miércoles a las 10.00 hrs, a través del sistema Ticketmaster.

En 2016, el músico ganó un premio Grammy al mejor álbum dance o electrónico, por su increíble álbum de future bass y ritmos únicos Skin. En febrero lanzó de manera sorpresiva Things don’t always go the way to plan, álbum conformado por canciones creadas desde 2012 y que también cuenta con las colaboraciones de Panda Bear, Injury Reserve e Isabella Manfredi.