Chile 50: la memoria a la inversa de TVN

¿Qué pasó con los 50 años que siguieron al golpe de 1973? Es de algún modo la interrogante que Chile 50, el nuevo programa de Televisión Nacional de Chile (TVN) pretende poner en relieve. A través de una serie documental de 50 capítulos, el espacio irá dando cuenta de los principales hitos acontecidos en la sociedad nacional (en el deporte, cultura, política, economía, tendencias etc) año a año.

Eso sí, y a contrapelo de otras iniciativas realizadas por el canal estatal, como la recordada Nuestro Siglo, Chile 50 es un programa que se organizará en reversa. Es decir, parte con el año 2022, hasta llegar finalmente a 1973.

“Con Nuestro Siglo tiene el símil solo en lo conmemorativo -explica a Culto Roberto Cisternas, director de programación de TVN-. Ese programa se llevó al aire cuando se estaba acabando el siglo, en cambio Chile 50 lo llevamos justo con el medio siglo del golpe de Estado, por lo tanto, tiene esa referencia clara”.

Chile 50 es el resultado del trabajo de un equipo que reunió a historiadores y periodistas, quienes fueron seleccionando los hechos. La curatoría, agrega Cisternas, tuvo que ver con la masividad de las noticias. “Se seleccionó de acuerdo a lo que estaba en pauta en los medios de la época, todo lo que era más masivo. Además considerando contenido inédito que podamos tener en nuestros archivos”. De este modo, cuando se habla de la muerte de Zalo Reyes, en 2022, se mostrará la primera vez que el “Gorrión de Conchalí” estuvo en las pantallas de TVN. O cuando el Presidente Gabriel Boric fue elegido, se mostrará también el video de su primera vez en el canal”.

Otra característica es que cada capítulo tendrá un relato dinámico. “Si bien, se dedica a un año en particular, desde ahí, se viaja a muchos años. Por ejemplo, se habla del aniversario del mundial de 1962, entonces vamos a ese año”.

En la conducción estará la actriz Blanca Lewin. ¿Por qué se pensó en ella? Cisternas explica: “Yo vengo trabajando un par de años en el Festival de Cine de Valdivia. Ella lleva muchos años conduciendo las ceremonias de clausura. Entonces, tiene competencias de conductora. Pero particularmente ella -y otros nombres como Ivette Vergara- forman parte del patrimonio histórico de TVN, como rostros”.

El golpe

La gran pregunta en este caso es ¿Cómo se va a abordar el golpe de 1973? Cisternas aclara que este programa en rigor forma parte de un especial completo llamado también Chile 50, y que también tiene que ver con la serie Adoptados, que se está emitiendo y que narra la historia de los menores que fueron adoptados por matrimonios extranjeros entre fines de la década de los setenta y fines de los noventa, y que hoy son unos adultos resueltos en hacer una averiguación de su verdadera historia e identidad. De alguna manera, lo que se pretende es poner material inédito a disposición de los televidentes. “Hay un pool de contenidos en redes sociales que tienen que ver con la disponibilización de nuestro archivo para las personas”, dice Cisternas.

En esa lógica se inscribe el tratamiento que tendrá el golpe de Estado, en el orden de poner material. “Con ello la idea es generar una conversación con las personas que lo vean más allá de emitir un juicio. Hoy en día el país está bastante polarizado, no solo con lo que tiene que ver con el golpe de Estado, sino con la índole política, y lo que nosotros queremos hacer es disponibilizar nuestros materiales para que la gente pueda tener un mejor contexto para emitir juicios. La idea es abordarlo con material inédito”.

¿No se va a plantear un relato en torno al golpe?

Lo que pasa es que el relato del golpe tiene distintas perspectivas y no es arena nuestra generar ese relato o una perspectiva. Lo que nosotros vamos a hacer es generar contexto para que la gente pueda tener mejor visión de lo que pasó. No de lo que pasó puntualmente en el golpe, porque ese tema creemos que es bastante evidente que se ha relatado desde muchas perspectivas. Lo que creemos que no se ha hecho, es el desarrollo de estos 50 años, lo que pasó después del golpe. Entendemos el 2023 como un año hito, con la nueva Constitución, un presidente que tiene cosas similares al de esa época (Allende). Un relato del golpe, hay varios, y nosotros no vamos a aportar un relato nuevo del golpe, sino que la idea es entregar mayor material para que la gente pueda tener mayores herramientas y hacerse una perspectiva y ojalá tener un juicio.

Chile 50 debutará en las pantallas de TVN este domingo 26 de marzo, a las 19.45 horas.