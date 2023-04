Competirá con Tom Cruise: Pedro Pascal logra dos nominaciones a los MTV Movie & TV Awards

Un nuevo reconocimiento al trabajo de Pedro Pascal. Hoy los MTV Movie & TV Awards revelaron a los nominados de su edición 2023 y anunciaron que el actor chileno postula a dos premios.

En distinción a su actuación como Joel en la serie The last of us (HBO/HBO Max), el intérprete aspira al galardón a Mejor héroe, compartiendo categoría con Tom Cruise (Top Gun: Maverick), Jenna Ortega (Merlina), Diego Luna (Andor) y Paul Rudd (Ant-Man and The Wasp: Quantumania).

En conjunto con la actriz Bella Ramsey, el intérprete también es candidato al premio a Mejor dúo, donde se vuelve a topar con algunos de los mismos nombres: Tom Cruise y Miles Teller (Top Gun: Maverick); Camila Mendes y Maya Hawke (Revancha ya); Jenna Ortega y Thing (Merlina); Simona Tabasco y Beatrice Grannò (The White Lotus).

Además, la popular ficción de HBO está en carrera por los reconocimientos a Mejor serie, Mejor actuación revelación (Ramsey) y Mejor beso (Anna Torv y Philip Prajoux), totalizando cinco menciones y siendo sólo superada en el listado por Stranger things y la secuela de Top Gun, ambas con seis.

Foto: HBO

Esta no es la primera aparición de Pascal en los MTV Movie & TV Awards: en 2021, gracias a su rol en la segunda temporada de The Mandalorian, también postuló como Mejor héroe y Mejor dúo, aunque no ganó.

Los fanáticos pueden elegir a sus favoritos en vote.mtv.com hasta el 17 de abril. Finalizado el período de votación, los triunfadores se conocerán en una ceremonia conducida por Drew Barrymore, que se realizará en Santa Mónica, California, el próximo domingo 7 de mayo.