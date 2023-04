León y Cociña: la historia de los chilenos que trabajaron en la nueva cinta de Joaquin Phoenix

El lunes de esta semana se reunieron en Nueva York Martin Scorsese y Ari Aster. Al final de una proyección especial de Beau tiene miedo, el autor de Taxi driver introdujo a su colega como “una de las nuevas voces más extraordinarias del cine mundial. Y he visto muchas películas”.

Avanzada la conversación, Scorsese se interesó en particular en saber más de la secuencia animada que es parte del filme más reciente del director de Midsommar (2019). “Tomó mucho tiempo llegar a eso”, señaló Aster. “Recordé que había visto este filme chileno de animación de Cristóbal León y Joaquín Cociña llamado La casa lobo, que no se parece a nada que haya visto en mi vida. Quería trabajar con estos artistas muy personales y ver qué salía de eso”.

Foto: ©Sebastián Utreras

El resultado de esa colaboración es uno de los pasajes más memorables de las tres horas de Beau tiene miedo (ya en cartelera), la cinta que sigue a un neurótico hombre (Joaquin Phoenix) en su viaje por llegar a la casa de su amenazante madre (Patti LuPone). En una escena que Aster les presentó a los artistas chilenos como El viaje de Beau, el protagonista se sumerge en una odisea por un paisaje indómito.

“Ari es una persona que sabe muy bien lo que está haciendo. A diferencia de nosotros, que somos cineastas mucho más enfocados en el proceso. Él está en las antípodas de eso”, advierte León, quien reconoce que en un inicio les costó entender por qué los había convocado. “Él quería algo muy luminoso. Nosotros tendemos a hacer cosas muy oscuras, muy descontroladas, muy brutas materialmente”.

La dupla tuvo acceso al guión completo del filme, el que Aster ha descrito como una “odisea freudiana cómica, muy episódica”. “La gracia de la película es que es muy abstracta”, apunta León. “Uno trata de entender qué es sueño, qué es ilusión, qué es la realidad, pero la película, muy racionalmente, porque Ari es una persona muy racional, te desafía y te impide hacer esa interpretación simplista”.

Autores de los cortos Lucía (2007) y Luis (2008) en codirección con Niles Atallah, y del largometraje La casa lobo (2018), los realizadores comprendieron que Aster no buscaba que replicaran su estilo. “Las ideas más parecidas a nuestros trabajos las rechazaba muy amablemente. Pero luego las cosas de la (artista visual) Antonia Bañados eran muy bien recibidas, y entendimos que ese era el camino”, cuenta Cociña. “Fue un proceso de descubrimiento muy lento. Me he dado cuenta de que quería nuestro corazón, no quería nuestras manos. Y lo tuvo, lo tuvo harto tiempo”.

Debido a la envergadura del encargo, reunieron a 21 animadores, artistas, diseñadores y pintores que se ocuparon de crear la secuencia de nueve minutos en su taller, ubicado en Providencia, el mismo en que realizaron el cortometraje Los huesos (2021), producido por Aster, y el videoclip de Thin thing (2022), de la banda The Smile. Por primera vez, aseguran, trabajaron con un equipo de ese tamaño y se enfocaron en dirigir al grupo en vez de animar. “Un 90% de la animación de La casa lobo fue hecha por nosotros dos”, indica Cociña como contrapunto.

Detallan que el proceso se dividió en tres etapas: diseño del look de la secuencia (para que parte de los objetos fueran replicados en tamaño real en Montreal, Canadá), construcción de maquetas y animación propiamente tal.

Una de las tareas más complejas consistió en igualar la luz entre lo que grababan en Santiago y lo que Aster filmaba con Joaquin Phoenix, quien rodó escenas en fondo verde para luego permitir el ensamblaje entre ambas. “Hubo mucho ida y vuelta, pero finalmente siempre la pauta la marcaba Ari, él es el director de la secuencia. Nosotros simplemente funcionamos como animadores y diseñadores”, sostiene León.

Aunque nunca hablaron con el intérprete de Her (2013), ambos concuerdan en que cumple una labor indispensable en la cinta. “Esta película sin un actor del nivel de Joaquin Phoenix no funciona. El personaje está angustiado todo el rato y tiene muy pocos momentos de agencia, por lo que, si no tienes a un buen actor, te queda una película insoportable. Ya es un poco insoportable, pero uno empatiza con Beau porque Joaquin Phoenix siempre está al borde”.

Foto: Takashi Seida

“Es una especie de comedia, pero también es una película muy inclasificable”, opina León. “A mí me encantó. La amo. Me produce mucho orgullo ser parte y haber contribuido con una secuencia muy especial. Y después de ver la película, siento que no se parece a nada que haya visto. Es una experiencia totalmente nueva”.

Ari Aster ya adelantó que su siguiente largometraje probablemente será un western y volverá a contar con Phoenix como protagonista. Los cineastas chilenos tienen otros planes. “Adoro a Ari y lo admiro muchísimo, pero fue agotador trabajar para otro director. Es algo que difícilmente vamos a volver a hacer. Espero volver a colaborar con él, pero de otra manera”, dice León.

El dúo nacional terminó a inicios de año el rodaje de Los hiperbóreos, la primera de sus obras en que la animación no es la técnica principal. La cinta tiene a Antonia Giesen en el rol de una actriz y psicóloga que se embarca en la filmación de un guión dictado por el difunto Miguel Serrano y, durante el proceso, comienza a perder los lazos con la realidad y a ser absorbida por la película, convirtiéndose en una policía de un Chile distópico.

Según explica Cociña, “ya tenemos un corte y sabemos a qué tenemos que hacerle postproducción, pero no sabemos la fecha de salida. Tampoco estamos apurados, la verdad”.