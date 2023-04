De Queen a las Spice Girls: esta es la singular playlist de la coronación del rey Carlos III

El Rey Carlos III de Reino Unido será coronado el próximo 6 de mayo en una ceremonia con todo el boato real, fijada en la tradicional abadía de Westminster. Un acontecimiento para sus súbditos y todo interesado en la actualidad mundial, considerando que una ceremonia así no se ve desde la coronación de Isabel II, en 1953.

Acaso para remarcar el espíritu festivo y reunir a los fieles seguidores del monarca, el Departamento de Cultura, Medios y Deportes publicó una playlist. Se trata de un listado que es puesta a disposición de la gente a modo de “inspiración para sus grandes almuerzos de coronación, fiestas en la calle y celebraciones”, según reza su sitio web oficial.

Se trata de una selección de 26 canciones disponible en la plataforma Spotify. No hay ningún riesgo, recurre a clásicos y nombres calados de Inglaterra, como Come Together, de The Beatles, Mr. Blue Sky, de Electric Light Orchestra, a temas más recientes como Space Man, de Sam Ryder, a Starry Eyed, de Ellie Goulding. Figuran también un par de nombres galeses y escoceses (Tom Jones, The Proclaimers), aunque no figuran temas de artistas de Irlanda del Norte.

Asimismo, la curatoría (que no se informó de quien fue) pareció seguir un criterio bastante diverso, sin un eje muy definido; así pasan de A sky full of stars de Coldplay, We are the champions de Queen, Say you’ll be there de las Spice Girls, Running up the hill, de Kate Bush, Waterloo Sunset, de The Kinks, entre otras.

Además de la playlist, también figuraron recetas de cocina (que incluyen desde un apetitoso quiche a costillar de cordero), actividades y banderines imprimibles para colgar en cualquier lugar.