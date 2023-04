El shoegaze de Nothing llega por primera vez a Chile

Una próxima visita internacional se hará presente en el Club Chocolate el 3 de mayo: el grupo estadounidense Nothing aterrizará en Chile por primera vez con un show que recogerá los éxitos presentes en sus 13 años de trayectoria musical.

Con una mezcla de shoegaze y rock alternativo, Nothing comenzó su carrera musical en 2010 en Filadelfia, Estados Unidos. Domenic Palermo, su carismático líder y vocalista, estrenó el demo Poshlost en 2011 como primer adelanto de su nuevo proyecto musical, luego de haber pasado por bandas como Horror Show y XO skeletons.

Tras una dura infancia y otras difíciles vivencias, Palermo encontró salvación en la música. Sin embargo, en ocasiones ha declarado también que es a través de su arte que se ha visto influenciado en algunas malas decisiones. De todos modos, con absoluta entrega, cariño y determinación el músico estadounidense ha continuado su carrera musical conectando profundamente con un enérgico público fiel.

En 2012 estrenaron su primer EP Downward Years To Come y dos años más tarde, en 2014, estrenaron su disco debut Guilty Of Everything del que se desprenden sencillos como Dig, Endlessly y Bent Nail. Entre ambas grabaciones, Nothing lanzó en 2013 un EP junto al grupo Whirr titulado Whirr/Nothing tras irse de gira juntos. A estos trabajos de estudio le siguieron los álbumes Tired of Tomorrow (2016), Dance on the Blacktop (2018), Spirit of the Stairs - B-Sides & Rarities (2019) y el último disco The Great Dismal (2020).

Este último álbum editado en plena cuarentena recoge los característicos sonidos que Nothing ha acuñado en sus 13 años de trayectoria musical. “The Great Dismal” se describe como un disco claustrofóbico que reflexiona sobre la vida de Domenic Palermo y cómo su carrera musical ha traído tanto esperanza como un profundo horror de igual medida en su vida.

Nothing hoy se posiciona como una de las bandas más relevantes de la escena alternativa norteamericana, sus discos han recibido aclamados comentarios por la crítica especializada de medios como Pitchfork, NPR y NME. Además, recientemente tuvieron la oportunidad de telonear en el KIA FORUM de Los Ángeles, California a My Chemical Romance en su regreso a los escenarios.

El grupo llega a pisar suelo sudamericano por primera vez con Domenic Palermo como líder, voz y guitarrista; Kyle Kimball a cargo de la batería; Doyle Martin en los coros y guitarra; y Christina Michelle en el bajo. Las entradas para ver a Nothing en Club Chocolate el 3 de mayo están a la venta a través de Puntoticket.