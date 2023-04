Pedro Pascal es un vaquero: mira el trailer del filme de Pedro Almodóvar con el actor chileno

Durante las próximas semanas el Festival de Cannes acogerá el estreno mundial de Extraña forma de vida, el cortometraje que reúne a Pedro Almodóvar, Pedro Pascal y Ethan Hawke.

Definido por el propio cineasta como un “western queer”, el filme sigue el reencuentro del ranchero Silva (Pascal) y su viejo amigo Jake (Hawke), el sheriff de Bitter Creek. Tras años sin verse, protagonizan una velada de recuerdos y reconciliación, aunque a la mañana siguiente se darán cuenta de que su reunión es más que un viaje por el camino de la memoria.

En la previa a su debut en el festival francés, la cinta liberó su primer adelanto, donde se aprecian las chispas que saltan cuando los vaqueros retoman contacto.

En conversación con Culto, Pascal señaló: “Fue increíble pasar de algo de este tamaño (The last of us) al mundo de Pedro Almodóvar, quien tiene una influencia increíble en mi desarrollo creativo. Realmente consistió en ser más estudiante de lo que nunca había sido”.

El corto suma la música original del compositor Alberto Iglesias, diseño de vestuario de Saint Laurent a cargo de Anthony Vaccarello (también productor ejecutivo), y actuaciones de Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc y Sara Sálamo.

La plataforma Mubi se quedó con sus derechos de exhibición en Latinoamérica y lo lanzará en los próximos meses.

Mira el trailer a continuación: