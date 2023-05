Ese loco diamante: mira el trailer del nuevo documental sobre Syd Barrett

Pink Floyd -y todas sus almas- nunca paran de arrojar novedades. El documental de Syd Barrett titulado Have You Got It Yet?, sobre el fundador del conjunto a mediados de los 60, ha compartido su primer trailer antes de su lanzamiento en EE.UU. este verano en el Hemisferio norte.

Have You Got It Yet? La historia de Syd Barrett y Pink Floyd presenta nuevas entrevistas con los miembros sobrevivientes de la banda: Roger Waters (compañero de clase de Barrett y cofundador de Pink Floyd), Nick Mason y David Gilmour (quien lo reemplazó en el cuarteto a partir de su salida), para brindar información sobre el meteórico cerebro de The Piper at the Gates of Dawn, su ascenso, la ruptura alimentada por el LSD, su eventual exilio de la banda y su retiro como el ermitaño que nunca retornó.

“Hay algunas personas que deben tener algún tipo de debilidad, como un interruptor que espera ser activado, y ese interruptor se apagará y nunca volverán”, dice Gilmour en una voz en off en el registro.

Syd Barrett, miembro fundador de Pink Floyd

El documental, que lleva el nombre de una canción inédita que Barrett trajo a su práctica final con Pink Floyd, también incluye entrevistas con generaciones de artistas inspirados por la breve permanencia de Barrett con la banda: Pete Townshend, Graham Coxon (Blur), Andrew VanWyngarden (MGMT), y además de los ex representantes de Pink Floyd, Peter Jenner y Andrew King. También aparece la hermana de Barrett, Rosemary Breen, quien vivió con el músico durante muchos años.

La película fue dirigida por Roddy Bogawa y el difunto diseñador de portadas de álbumes Storm Thorgerson, quienes crearon portadas icónicas de Pink Floyd como The Dark Side of the Moon y Wish You Where Here. Thorgerson murió en 2013.

“¿A alguien le importaría la historia de Syd Barrett si Pink Floyd no se hubiera convertido en una de las bandas más grandes de todos los tiempos? ¿Hubiera existido Pink Floyd sin Syd?”, dice Bogawa según un comunicado.

“Extraño a Storm probablemente de la misma manera que muchos de los que aparecen en nuestra película extrañan a Syd, un amigo al que amaban mucho y compartían buenos recuerdos y aventuras. Syd se convirtió en uno de los íconos de culto más famosos de la música”, remató.

Mercury Studios de Universal Music Group, que está produciendo el documental, aseguró los derechos de aproximadamente 50 canciones en solitario de Pink Floyd y Barrett para la película y material de archivo y fotografías nunca antes vistas, según ha informado Rolling Stone.

Ve aquí el trailer: