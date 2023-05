Johnny Depp abre Cannes 2023 con dura polémica: acusan al festival de “defender violadores”

Hace no tantos años la polémica la concentró la tirante relación del festival con Netflix. En otra oportunidad la nota más tensa estuvo enfocada en la escasa participación de mujeres en la competencia.

En las horas previas a la inauguración de la edición 2023 del Festival de Cannes, un nombre ha monopolizado las miradas: Johnny Depp.

Tras salir victorioso del juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard, el actor se encontró con la oportunidad de sellar un gran regreso al certamen al que durante más de dos décadas ha vuelto una y otra vez, ya sea para presentar su debut como director (The brave, 1997) o una nueva entrega de Piratas del Caribe (Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas, 2011).

Jeanne du Barry Johnny Depp CR: Why Not Productions

A comienzos de abril, el festival anunció que su película de apertura sería Jeanne du Barry, un drama de época que cuenta con Depp en el papel del rey Luis XV de Francia.

La jugada se podía justificar en que se trata de la nueva cinta de Maïwenn, directora y actriz francesa que fue premiada en la versión 2011 de Cannes con su segundo largometraje, Polisse, y que también presentó en el evento el drama romántico Mon roi (2015).

Pero, debido a sus turbulentos últimos años (en que también perdió el juicio por difamación en contra del periódico The Sun, que lo llamó “golpeador de esposas”), probablemente era cosa de tiempo para que el certamen se viera forzado a responder por darle esa vitrina a su más reciente filme.

La estocada la dio la actriz Adele Haenel, una de las principales figuras del movimiento MeToo en Francia. En un artículo publicado durante la semana pasada por el sitio Télérama, la protagonista de Portrait of a lady on fire (2019) criticó a la industria del cine de su país -por respaldar a nombres como Roman Polanski y Gérard Depardieu- y aseguró que “Cannes parece dispuesto a cualquier cosa por defender a violadores”.

La alusión llegó a oídos de Thierry Frémaux, delegado artístico del festival. “Ella es muy radical, pero es un comentario erróneo”, contestó en la primera conferencia de esta edición. “Ella no pensaba eso cuando vino a Cannes, a menos que sufriera de alguna loca disonancia”, agregó, en referencia a la presentación de su cinta de 2019 en el mismo evento.

Y luego hizo un guiño a la prensa: “La gente usa el Festival de Cine de Cannes para hablar sobre problemas mundiales. Creo que está bien… Pero no estarían aquí quejándose de que no puedns conseguir entradas si pensaran que todos somos violadores”.

Frémaux decidió explayarse en torno a la estrella de El joven manos de tijera -quien hoy acudió a la presentación de Jeanne du Barry-, asegurando que “en mi vida, solo tengo una regla, que es la libertad de pensar y la libertad de expresión y acción dentro de un marco legal”.

“Si a Johnny Depp se le hubiera prohibido actuar en una película, o si la película hubiera sido prohibida, sería otro asunto. Pero nada de eso ha sucedido. Nadie protestó por ver a Depp en una película francesa. La controversia surgió cuando se anunció la película en Cannes. Lo entiendo porque somos un foco de atención y está bien que el festival sirva a discutir de cuestiones ajenas al cine”.

“Soy la última persona interesada en la vida de Depp. Si hay alguien en este mundo que no encontró el menor interés en el juicio tan publicitado contra él, soy yo. Sólo me importa Johnny Depp como actor”, cerró.

Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Brie Larson, integrante del jurado que preside el sueco Ruben Östlund, también fue consultada por el tema, pero prefirió declinar realizar comentarios.

“Lo siento, no entiendo la correlación o por qué (me preguntas) a mí específicamente”, indicó la ganadora del Oscar. “No sé cómo me sentiré al respecto si la veo”.

El certamen llama la atención por los nombres polémicos que asisten y también por las figuras controversiales que esta vez no llegarán a hasta la Costa Azul. Woody Allen, quien acudió por última vez en 2016 (Café Society), antes del inicio del MeToo y que sus largometrajes dejaran de estrenarse en Estados Unidos, tendría lista su nueva película, titulada Coup de Chance. Pese a que transcurre en París en la actualidad y que el elenco -Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupad y Niels Schneider- es mayormente local, no tuvo cabida en Cannes.

“El filme no era candidato. También sabemos que si su filme se mostrara en Cannes, la polémica se apoderaría de su filme, (y también) de los otros filmes”.

Por el momento, Jeanne du Barry es el título que hegemoniza la conversación de una edición que tiene récord de mujeres en competencia por la Palma de Oro y que tiene en carrera a nombres como Wim Wenders, Wes Anderson, Alice Rohrwacher, Hirokazu Kore-eda y Aki Kaurismäki. Eso, sin contar con la presencia de Martin Scorsese y Pedro Almodóvar.