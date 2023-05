Foo Fighters: escucha aquí “Under You” el nuevo single de la banda

Foo Fighters tiene nuevo single, se llama Under you y es el segundo adelanto del nuevo álbum del conjunto liderado por Dave Grohl.

En abril pasado, la banda anunció que el próximo 2 de junio lanzarán su nuevo disco, que tendrá por nombre But here we are, el primero del grupo sin el baterista Taylor Hawkins, fallecido en 2022. En la ocasión estrenaron un primer single de adelanto llamado Rescued.

“But here we are es casi en igual medida el undécimo álbum de Foo Fighters y el primer capítulo de la nueva vida de la banda. Canalizando sónicamente la ingenuidad del debut de Foo Fighters en 1995, influenciado por décadas de madurez y profundidad, But here we are es el sonido de unos hermanos que encuentran refugio en la música que los unió por primera vez hace 28 años, un proceso que fue tan terapéutico como una continuación de la vida”, señaló el grupo en un comunicado.

Además, se confirmó que la banda regresará al ruedo de los escenarios el próximo 24 de mayo. Tiene agendada una serie de festivales adicionales y fechas principales. Ahí se podrá despejar la incógnita de quién reemplazará a Taylor Hawkins en la batería, información que hasta el momento no se ha entregado.