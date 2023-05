“A veces tengo vergüenza de ser chileno”: Jorge González en sus frases más volcánicas

Jorge Gónzalez: Debe ser porque al comienzo la televisión fue muy contraria conmigo. O sea, toda la época de los 80′ fueron mucho de ‘este artista sí puede estar y este artista no puede estar en la televisión en Chile’. Tengo una relación de contradicción en todo lo que hago, hay una cosa que tiene que ver con la creación y la paradoja que siempre van de la mano.

Entrevista con Sábado Gigante internacional, 1993

“(Ir al Festival de Viña) No nos importa mucho (a Los Prisioneros). Cada una de nuestras actuaciones es igual de importante, para nosotros Viña no es como para la mayoría de los artistas que como que se vuelven loquitos, que es lo máximo en su vida. Es un paso más. Es un especial de televisión donde toda la gente te puede ver al mismo tiempo en su casa, eso es muy emocionante porque te ve todo el país gratis sentado en el sillón de su casa, pero todas las actuaciones son importantes, no nos desvivimos por esta en particular más que la tuvimos en Tocopilla, por ejemplo”.

Entrevista con Aquí Viña, 1991

“(Fue un año) regular nomás, tirando pa’ malo. Fue un año muy raro, todo el lanzamiento de mi disco fue una cosa bastante horrorosa de la que quisiera olvidarme. Tuve que tener mucha fuerza y coraje para volver a instalarme de la manera que me gusta trabajar a mí que es otra onda”.

Entrevista en Especial Año Nuevo de TVN, 1993.

“El nivel de intensidad que necesito es demasiado y fumar pito es como tomar cerveza y ninguna de las dos cosas como que me satisface mucho, lo encuentro como fome, más lo que me achato que me pasa algo. Y otras drogas más estimulantes como la cocaína o las anfetaminas, nunca les he encontrado ningún brillo. Mi droga favorita por años ha sido el ácido yo creo, porque fue la primera droga que tomé cuando tenía 25 años. Yo hasta los 25 años no tomé nada”

Entrevista en canal 2 Rock & Pop, 1997

“Yo preferiría no ir a los estelares tan pronto, porque me voy a chacrear ¿cachai? Los estelares son una huea muy picante. Prefiero ir a los programas de la mañana ¿cachai? No se po, esos programas como Pipiripao, esos programas me acomodan a mí porque son excéntricos”

Presentación álbum Mi destino, 1999

“Qué lindo ¿no? qué bonito que se pueda transformar una cosa en otra. Que de todo el ego gigante, de todas las ganas de figurar que tenemos los artistas ¿no? podamos transformarlo en ayuda a los niños que toda la avaricia y el sentido del buen negocio que tienen las empresas, que pueden subir los precios, pagar menos impuestos, hacerse propaganda y con lo que consume la gente, entre comillas ayudar, se puede ayudar realmente a los niños. Queremos dedicar a toda la gente que ha figurado hoy día, a nosotros mismos, al gran Don Francisco esta canción, y lo que necesitamos nosotros juntar, se llama…¡Quieren dinero!”

Presentación en Teletón 2002

Presentadora: ¿Qué canciones van a tocar a ver por favor?

Jorge González: Bueno, nuestras canciones clásicas que ustedes recuerdan de los ochenta, Nada personal, No voy en tren, todas esas canciones lindas que nosotros escribimos en esa época, Persiana americana

Entrevista en Panamericana Televisión, 2003

“A veces tengo vergüenza de ser chileno, los chilenos son una mierda, salvo nosotros”

Rueda de prensa en Perú, febrero de 2003

“Conocí lo que es tener mucho dinero, con un contrato discográfico solista que tuve, como a los 26-27. Es muy raro tener un montón de plata y no tener un norte”.

Entrevista con Jaime Bayly en La noche es virgen, 2003

“Lagos o Bachelet tenían la obligación de cambiar la Constitución y alguien que tiene el cargo de presidente de la república no puede poner excusas. Quizá quisieron pero evidentemente para ellos no era asunto de vida o muerte. Se conformaron con su rol de capataces del fundo de los Angelini, Piñera, Matte, Edwards, cuidaron los intereses de toda esa manada de asaltantes en vez de velar por los chilenos”.

Entrevista con The Clinic, 2011

“Es urgente refundar el país, imprescindible escribir una constitución en la que todos los chilenos tengan opinión. Por supuesto eso no va a suceder ni cagando. Si existen Vallejos y Jacksons y los otros capos estudiantes es un milagro y una prueba de que el neoliberalismo está pegado con moco al ser humano”.

Otra de la entrevista con The Clinic, 2011

“Yo pienso que no solo en Chile, sino que en todos los países, la idea de la política y que la gente vote para elegir representantes es circo nomás”.

Conferencia de prensa previa a presentación en Festival de Viña 2013

“Las canciones me sanaban. Convertí el drama en arte. Y no sirve sólo para ti. También para el resto. Sin la música, estaría mal. Me dan respuestas las canciones. Sirve hacer arte. Sana. O te vuelves loco. Te deprimes ¿Te das cuenta, en cuarentena, del valor del arte?”.

Entrevista con La Tercera, 2020

Jorge González cerró la noche del 27 de febrero, la "Noche chilena".

Eduardo Fuentes: ¿Te arrepientes de algo, Jorge?

Jorge González: De algunas cosas cuando chico, de meterme con mujeres y cosas raras, eso no estuvo bueno. Porque pasé por encima de cosas que no tendría que haber pasado, como amistades y cosas así.

Entrevista con Mentiras Verdaderas, 2021

“En realidad no hemos hablado con Claudio (Narea), no hemos hecho ningunas paces”

Otra de la entrevista con Mentiras Verdaderas, 2021

Jaime Bayly: ¿Y tú qué haces (en el grupo)?

Jorge González: (malhumorado) Yo soy el encargado de animar a la gente

Jaime Bayly: Déjame decirte que tienes unas aptitudes naturales para ese trabajo, irradias simpatía…

Entrevista con Qué hay de nuevo con Jaime Bayly, 1991

Jaime Bayly: ¿Y tú que vas a hacer, Jorge (cuando se termine el grupo)?

Jorge González: Quiero iniciar una carrera solista, empezar meteóricamente, en enero ya sacar un disco nuevo con mi nombre y llegar a la feria de Sevilla el 92′ y quemarme vivo en protesta.

Jaime Bayly: Me parece una estupenda idea…

Jorge González: A mí me parece una estupidez, pero es mi idea

Otra en Qué hay de nuevo con Jaime Bayly, 1991