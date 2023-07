Ricardo Loebell, presidente del directorio de la FOJI y la crisis de la fundación: “Hay piezas que tenemos que mejorar”

Hasta pasadas las 20.00 horas de ayer martes 11 de julio estuvo reunido el directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), encabezado por su presidente Ricardo Loebell Silva, para deliberar en torno a la situación del organismo, tensionado por el cambio de estatuto desde el cierre de la Coordinación Sociocultural de La Moneda, además de diversas coyunturas en torno al director ejecutivo de la entidad, Miguel Farías.

En la ocasión se trató un tema en particular. Como informó El Mercurio, hace algunas semanas un grupo de 69 instructores y directores musicales hicieron llegar una carta al directorio, en que hicieron notar su preocupación por la reciente desvinculación de tres profesionales. Acusan que estas se realizaron “de forma imprevista y sin previa consulta al directorio”. Ello derivó en la suspensión del director ejecutivo, Miguel Farías, quien se encuentra en régimen de teletrabajo y no asiste de manera presencial a la FOJI.

Loebell, quien asumió hace menos de un mes la presidencia del Directorio (que integran 10 personas, a los que se sumarán el representante del Ministerio de Educación y la Universidad de Chile en las próximas semanas), cuenta que ha pedido interiorizarse a fondo de la situación de la orquesta. Por ello, señala que el foco de las decisiones está en revisar la gestión. Eso fue lo que se acordó en la reunión del último martes.

“Se tomó la determinación de revisar la estructura organizacional, las relaciones laborales, las actuaciones de jefaturas, incluidas las del Director ejecutivo y procedimientos que podrían estar afectando el clima laboral -dice-. A partir de ese análisis situacional, digamos, se implementará un adecuado plan de mejora. Estamos viendo eso”. Mientras la situación de Farías se mantiene como está ahora, en teletrabajo, hasta nuevo aviso.

¿Qué problemáticas ha ido viendo?

A grandes rasgos, con el tiempo se ha ido incrementando en estos 20 años la cantidad de trabajadores y también ha ido evolucionando de distintas maneras internamente, y también extremamente los becados de la FOJI, y por tanto los protocolos tienen que ir evolucionando conjuntamente, de eso se trata. Y pienso que eso pasa naturalmente en todas las empresas, entonces estamos viendo también cómo pueden podemos detectar o construir juntos mejoras para la gestión.

En concreto, la idea de Loebell es impulsar una comisión de trabajo. “Es un sistema de integridad en un proceso participativo con el conjunto con trabajadores y administrativos, esta entregará una propuesta de trabajo en la próxima sesión. Siempre cuando hay algún conflicto, lo que sea, tiene que haber una comisión o comité para interceder, y diga esto porque tiene que hacerse de esta forma debidamente, porque los reglamentos reglamentos internos son como partituras, pero tiene que haber alguien que la sepa interpretar”.

“Yo tomé contacto con el presidente del sindicato -agrega-. Estamos en un diálogo continuo que no nos vamos a apartar más, vamos a estar todo el tiempo en contacto. Yo quiero saber casi semanalmente lo que está pasando; cómo esta, qué es lo que falta. Una cosa que normalmente el directorio no lo tenía así, en ese sentido. Y creo que es importante que no solamente tengamos contacto con los trabajadores sindicalizados, sino que también con los que no están en el sindicato”.

¿Qué sucede con el tema de las desvinculaciones? Se acusó que estas fueron intempestivas y sin consulta al directorio.

Ahí hubo algo como de intempestivo y existieron claro, razones concretas y fundadas, pero tenemos que entender esta idea, entre el directorio y el Director Ejecutivo hay que un engrosar ese puente, cosa que cuando se producen situaciones de esa índole, no solo seamos comunicados, que las decisiones se tomen de forma mancomunada. Suele pasar que cuando hay cargos de confianza, hay distensiones, pero nos damos cuenta que los cargos de confianza tienen que ver con que nosotros oficiemos reuniones regulares, periódicas y nos afiatemos con todo lo que pasa con la dirección ejecutiva y lo que pasa al interior de la FOJI. A veces un directorio, lo digo de forma exagerada, se mantiene más ajeno a lo que pasa internamente, pero nosotros ahora nos damos cuenta que es muy importante tener más injerencia relativa en todo lo que tenga que ver con ver con acciones orientadoras. Hay acciones operativas que la misma máquina de la FOJI hace ya casi como un reloj, de hecho, la FOJI está funcionando pese a las desvinculaciones, las funciones se están cubriendo. Diariamente estamos en contacto con e-mail, con teléfono, estamos supervisando todo. Se están cubriendo las funciones. El tema es que todo lo que tenga que ver con orientación, es ver ciertas mejoras en el accionar.

Un tema que se arrastra es el cambio de los estatutos y su traslado, desde el cierre de la Coordinación Sociocultural de La Moneda. ¿Cree usted que hay un vínculo de esta crisis con eso? ¿Es posible decir que se están cobrando cuentas pendientes?

A lo que yo sé, no debiera estar afectado por ello. Los nuevos estatutos están en trámite, se van a ampliar las facultades del Presidente al Directorio, lo he revisado recién porque estoy aterrizando. Me han ayudado muchísimo del Departamento de Administración de Finanzas, me he reunido con el abogado, con los distintos estamentos para que me pueda ir armando un criterio de FOJI, lo que no es fácil. Tengo informaciones relativamente incipientes, pero ya tengo un criterio. Yo estoy seguro que hay piezas que tenemos que mejorar y que vamos a salir fortalecidos de esto, estoy convencido que el directorio está en un buen pie y que podremos dar buenas noticias en las próximas semanas.

Sobre la situación del Director ejecutivo Miguel Farías, ¿hay otras acusaciones además del tema de las desvinculaciones? ¿Le han comentado algo al respecto?

Lo que pasa es que hay temas que nosotros como Directorio solo podemos investigar lo que tenemos a la vista. Estamos recibiendo más antecedentes, más documentos, estamos entrando en el tejido donde podamos encontrar algo más. Pero cualquier denuncia de acoso o algo así, están en la Inspección del Trabajo, son temas que no nos incumben. Me tengo que reservar de eso. Lo que podemos abocar nuestro criterio ahora son temas que tienen que ver con la gestión. Ahora, cuando tú amplías un poquito el lente de gestión, te vas a dar cuenta que muchos problemas de acoso laboral y etc, provienen de déficits que no han sido detectados en la gestión. Yo diría que en todas las empresas están pasando estas cosas, los trabajadores sienten que están con trabajo excesivo y que la jefatura próxima no tiene la escucha, porque además están también con trabajo excesivo y eso produce una cadena y ahí se generan problemas, denuncias, etc. Es muy importante que el tejido se subsane.