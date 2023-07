Beatlemanía a la chilena: cómo Santiago se convirtió en la segunda ciudad que más escucha a The Beatles

Se separaron hace más de medio siglo, pero la influencia de The Beatles parece no diluirse. Acaso la banda de rock más icónica del siglo XX, su música se mantiene vigente hasta nuestros días. Una muestra ocurrió con ocasión del Día Internacional del grupo, el pasado 6 de julio, en que se difundió el dato de que Santiago de Chile se sitúa como la segunda ciudad del mundo que más reproduce la música de la banda de Liverpool en YouTube, sólo superado por Ciudad de México.

El caso de Santiago es especial porque asimismo ha destacado como una de las ciudades que más consume música urbana en la misma plataforma. De hecho, en 2022, el listado de los 10 videos musicales de la temporada incluyó a títulos como Pégate, de Standly; Bailando, de El Jordan 23; Dime tú, de Pailita; Una noche en Medellín, de Cris MJ. De allí a que el caso de los Beatles sea particular.

The Beatles

Pero hay algunos antecedentes. Mario Olguín, líder del conjunto Beatlemanía, que se presentó en el Festival de Viña 1993 interpretando repertorio de los Fab Four, recuerda lo ocurrido en 1995 con la salida al mercado del proyecto The Beatles Anthology, cuyo documental para TV se distribuyó en VHS, además de la respectiva trilogía de discos en cassettes y discos compactos que recopiló material inédito de la banda.

“Ya en esos años, Chile era el país que más había comprado el Anthology -recuerda-. Yo lo sabía porque era distribuidor de EMI, distribuía los Anthology cuando recién aparecieron, vendía los VHS en mis conciertos. Entonces iba a reuniones de coordinación, había un gerente de coordinación que nos decía ‘boludo, ustedes son los que más compran’. El tipo no lo podía creer”.

Olguín también repara en un detalle. Los datos de la plataforma indican que las canciones más reproducidas tienden a concentrarse en el período tardío de la banda, es decir, de 1968 en adelante. Así, la cinco más escuchadas son Hey Jude, Don’t let me down, Here comes the sun, Let it be y Come Together. Una época en que el grupo se aventuró con canciones de sonoridad más desarrollada respecto a sus primeros tiempos, que de alguna forma también se revisitó en el documental Get Back (2021), de Peter Jackson.

“Los Beatles se engolosinaron con los instrumentos clásicos gracias a George Martin, desde que se los propone en Yesterday, pero en los primeros discos la posibilidad de contratar a 20 músicos para una sesión era imposible. Entonces los Beatles se encontraron que tenían instrumentos de todo tipo a su disposición, creo que va por ahí”, postula Olguín.

Como dato, los shows de su banda, Beatlemanía, siempre se mantienen llenos y presentan un culto casi eterno en el país. Sin ir más lejos, este domingo 16 de julio, a las 18.00 horas, se presentarán en el Teatro Oriente, de Santiago (boletos en Puntoticket). Es, además, una de las pocas agrupaciones que sólo haciendo covers ha llegado a un escenario tan multitudinario como el Festival de Viña.

Para César Albornoz, Doctor en Historia especializado en cultura contemporánea, la popularidad de los de Liverpool en el país se asentó como un fenómeno desde sus comienzos y se mantuvo en el tiempo, de allí su presencia hasta hoy. “En Chile hubo fue un impacto muy fuerte y una difusión muy fuerte de la Beatlemanía. Entre el 64-66, en Chile estuvo no solamente fuertes la presencia sonora de los Beatles, sino del imaginario. En esos años aparecen las primeras revistas juveniles en Chile, el Ritmo de la Juventud y el Rincón juvenil. Si mal no recuerdo, esta última en su primera edición tenía a los Beatles en la portada, entonces hay una construcción imaginaria de cultura de masas en torno a los Beatles”.

The Beatles

Una influencia que se proyectó en los primeros grupos de rock chilenos, lo que se llamó “el Beat Chileno”, que tuvo como exponentes a bandas como Los Vidrios Quebrados, Los Mac’s, entre otros. “Ahí la influencia principal, más que el rock and roll, fueron los Beatles, de hecho el concepto ‘beat’ que se usa en Chile, que en EE.UU se refiere a una generación de poetas, alude a la sonoridad y la imagen vinculada a ellos. Entonces acá tienen una partida muy fuerte”.

Albornoz también alude al impacto a nivel audiovisual. “Por otro lado, en términos de proyección y a titulo personal, es significativo que además hayan tenido presencia en la imagen en movimiento. Yo recuerdo el impacto de la película La noche de un día agitado (A hard day’s night), yo recuerdo haberla visto en televisión en los años 70 en plena época de la dictadura. Y esa película es básicamente la Beatlemanía llevada al cine. Entonces me parece que la relevancia de los Beatles es antes más superficial, pero esa aparente superficialidad permite entrar a una dimensión más profunda, más potente como hito histórico de la cultura occidental”.