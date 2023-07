Cuando Sinéad O’Connor lloró en la TV chilena

La primera visita de Sinéad O’Connor a Chile, dejó variadas historias. La fallecida cantante fue contactada por intermedio de Peter Gabriel y Sting, para participar en el concierto de Amnistía Internacional en octubre de 1990, uno de los primeros megaconciertos del país tras el retorno de la democracia.

La cantante participó el sábado 13 de octubre de 1990. Subió al escenario en la obertura junto a varios de los invitados, como Peter Gabriel, Rubén Blades, entre otros, con quienes interpretó el clásico Get up, stand up, de Bob Marley, sacando los primeros aplausos de la audiencia. No era para menos; gracias al éxito de su segundo álbum, I Do Not Want What I Haven’t Got, lanzado ese mismo año, la irlandesa era la estrella del momento.

Por ello, Sinéad fue de las figuras más solicitadas por la prensa en esos días. La locura fue tal que TVN, el canal que grabó y emitió el concierto, solo pudo acceder a una entrevista en el backstage junto a Radio y Televisión Española (TVE). Allí, rodeada de las mujeres de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quienes habían subido al escenario durante el show de Sting, recibió a la conductora Paulina Nin de Cardona, quien habitualmente estaba en la animación de estelares y llevaba algunos años ejerciendo esa labor en el Festival de Viña del Mar.

Durante su presentación, la irlandesa leyó una dedicatoria a las mujeres de Chile. Una jugada que seguro le quedó dando vueltas a Paulina Nin, por eso le pidió un mensaje para las mujeres chilenas. O’Connor estaba acompañada por Verónica de Negri, la madre del joven fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri quemado por una patrulla militar durante una jornada de protesta, quien hizo las veces de traductora. En el show, la artista también había dedicado unas palabras a Rojas.

Sinéad O'Connor en el concierto de Amnistía Internacional, octubre de 1990. Archivo histórico / Cedoc Copesa

Tras mirar con atención a Paulina Nin, la cantante respondió: “Estaba pensando esta mañana que ni siquiera las mujeres de mi propio país que sufren el mismo tipo de cosas, nunca he visto mujeres con tanto coraje como las mujeres de aquí, yo nunca...”. En ese momento, Sinéad O’Connor no pudo seguir hablando. Su personalidad sensible le afloró y mantuvo la compostura para no quebrarse mientras De Negri la contenía y hacía la traducción de su respuesta.

Luego, desde la Radio y Televisión Española le preguntaron ¿cuál era su juicio el efecto de festivales como el de Amnistía? mientras derramaba una discreta lágrima, Sinéad O’Connor respondió: “Creo que uno de los resultados es que anima a la gente a tener esperanza. Muestra a la gente que hay esperanza y muestra a la gente que hay apoyo. Pero creo que también tiene otra cara, y es que muestra a gente como yo, mis amigos y todos mis amigos que están conmigo que tenemos tanto que aprender y tenemos una vida muy afortunada. Tenemos a nuestros hijos, a nuestros maridos, nuestros novios con nosotras, o a nuestros hermanos con nosotras, nunca nos damos cuenta de que hay gente que está siendo asesinada y gente a la que le están quitando a sus hijos. ¿Sabes a qué me refiero? Damos por sentado ese tipo de cosas”.

Luego dijo algo que resultaría profético años más tarde, cuando realizó su recordada presentación en Saturday Night Live. “Por mucho que las mujeres digan que somos un apoyo para ellas, nos han enseñado tanto, nos han hecho realmente humildes, para ponerme firme sobre las cosas o arriesgarme por cosas que no me daría miedo volver a hacer, o me importaría en qué lío me metiera”.

O’Connor señaló que aquella era su primera vez en Latinoamérica y le pareció que los latinos eran “muy parecidos a los irlandeses, excepto que, y no lo digo con mala intención, pero los míos no tienen coraje”.

Hacia el final de la entrevista, a Sinéad O’Connor le preguntaron si quería decir algo más. Entonces, fiel a su personalidad, tocó un tema sensible; la veracidad de la información difundida por los medios, los que habían enfrentado la fuerte censura de la dictadura militar.

Por ello, detalló que había que “hacer hincapié en contar, siempre que puedan, todo lo que ha pasado a ellas o a todos, porque no nos lo dicen. La gente que se supone que nos cuenta cosas, como los periódicos y las radios, nos cuentan mentiras, no nos dicen la verdad. De hecho, no se molestan en contarnos nada. Así que necesitamos que la gente nos cuente lo que les pasa”.

Y allí se fundió en un emotivo abrazo con Verónica de Negri.

Puedes ver la entrevista a Sinéad O’Connor a continuación