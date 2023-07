Morrissey y la despedida más cruda a Sinéad O’Connor: “Fue acosada simplemente por ser ella misma”

Poco amigo de dar declaraciones públicas, salvo alguno que otro episodio de opinología ácida, Stephen Patrick Morrissey se dio el tiempo para despedir a Sinéad O’Connor. A través de su sitio web colgó un texto a medio camino entre la rememoranza y la declaración, es que si algo compartía el oriundo de Lancashire con la irlandesa, es la distancia con la gran industria musical.

“Los directores ejecutivos de la música que pusieron su sonrisa más encantadora cuando la rechazaron para su lista están haciendo fila para llamarla un ‘ícono feminista’, y celebridades de 15 minutos y duendes del infierno y sellos discográficos de diversidad excitada artificialmente están presionando en Twitter para Twitter su jibber-jabber...cuando fuiste TÚ quien trató de convencer a Sinead para que se rindiera... porque ella se negó a ser etiquetada, y fue degradada, como siempre son degradados los pocos que mueven el mundo”.

A newspaper cutting in a window near the building in Lambeth, south London, Thursday, July 27, 2023 which contained the apartment of Sinead O'Connor. The Met Police said O’Connor was found unresponsive in a home in southeast London. They did not say how she died but said her death was not considered suspicious. (Jacob Phillips/PA via AP)

Morrissey cargó en duros términos con las discográficas, con quienes más de un problema ha tenido. “Ella solo tenía tanto ‘yo’ para dar. Su sello la abandonó después de vender 7 millones de álbumes para ellos. Se volvió loca, sí, pero poco interesante, nunca. Ella no había hecho nada malo. Ella tenía una orgullosa vulnerabilidad... y hay cierto odio en la industria de la música hacia los cantantes que no ‘encajan’ (esto lo sé muy bien), y nunca son elogiados hasta la muerte, cuando, finalmente, no pueden responder”.

“El cruel corralito de la fama rebosa de elogios para Sinead hoy... con las habituales etiquetas tontas de “icono” y “leyenda”. La alabas ahora solo porque es demasiado tarde. No tuviste las agallas para apoyarla cuando estaba viva y te estaba buscando. La prensa etiquetará a los artistas como plagas por lo que ocultan... y llamarían a Sinead triste, gorda, chocante, loca... ¡ay, pero hoy no!”, agregó el ex The Smiths.

“Mañana, los petimetres aduladores volverán a sus publicaciones de mierda en línea y su acogedora cultura del cáncer y su superioridad moral y sus obituarios de vómitos repetidos como loros... todo lo cual te atrapará mintiendo en días como hoy... cuando Sinead no necesita tu basura estéril”.