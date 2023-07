Cuando Sinéad O’Connor despedazó la foto del Papa Juan Pablo II en televisión

Había sido nombrado como papa apenas un año antes, por lo que su visita a Irlanda era apenas su tercer viaje internacional . Además, era la primera visita de un sumo pontífice al país. Acorde a esa expectativa, más de 2,5 millones de personas salieron a recibir al líder de la Iglesia Católica entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 1979.

La madre de Sinéad O’Connor conservaba una fotografía del papa durante su paso por territorio irlandés. Cuando la mujer murió, en 1985, la cantante quitó la fotografía de su dormitorio y la conservó intacta durante años.

Foto: Andrew Catlin/Sundance Institute via AP

La sumó a su equipaje cuando viajó a Nueva York para participar en el episodio de Saturday Night Live que se emitiría el 3 de octubre de 1992.

Con su tercer disco bajo el brazo (Am I not your girl?, 1992), la artista llegó a los estudios de la estación NBC, donde se desempeñaría como la invitada musical del programa.

Durante los ensayos practicó un cover de War, de Bob Marley, y mostró a la cámara la foto de un niño brasileño que había asesinado por la policía. Un gesto acorde con su posición contestaria.

Pero para el momento de su presentación en vivo tenía preparado un cambio que no le comunicó ni a Lorne Michaels, productor ejecutivo del espacio, ni a nadie presente en el estudio.

Vestida con una túnica, interpretó una sentida versión del tema de 1976, cambiando los versos originales por alusiones al abuso infantil.

“Tenemos confianza en la victoria del bien sobre el mal”, cantó, para luego destrozar la foto de Juan Pablo II. “Lucha contra el enemigo real”, pronunció, lanzando los restos a la cámara y desatando silencio entre los asistentes.

La reacción general fue negativa: los teléfonos del canal recibieron centenares de llamados de personas indignadas, sus canciones fueron eliminadas de las radios y las ventas de sus discos cayeron. Según O’Connor, su mánager se mantuvo incomunicado durante tres días.

El propósito de la cantante era denunciar los abusos de la iglesia. En las semanas previas a participar en Saturday Night Live, había estado leyendo “breves artículos enterrados en las últimas páginas de los periódicos irlandeses sobre niños que habían sido devastados por sacerdotes pero cuyas historias no eran creídas por la policía o los obispos a los que sus padres se lo comunican”, según expresó en su autobiografía lanzada en 2021.

“Mi intención siempre había sido destruir la foto del papa de mi madre. Representaba mentiras, mentirosos y abusos”, agregó en el libro.

En el documental Nothing compares (2022) también reflexionó en torno a ese episodio. “Yo no sabía que era fuerte. El trabajo de un artista a veces es crear las conversaciones difíciles que son necesarias. Para eso está el arte”.