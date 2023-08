Mara Barros y el fenómeno de Rosalía: “Me parece increíble, pero ya hace reguetón y el reguetón no lo disfruto”

Corista de Joaquín Sabina desde hace 14 años, la cantante española Mara Barros (Huelva, 1980) tiene una larga historia con la música. Sus padres eran propietarios de una tienda de discos en la localidad de Huelva, donde daban rienda suelta a su pasión por la música.

Entre su padre y su madre habían contrastes. “Mi padre es uno de los mayores coleccionistas de Andalucía, del sur de España, de los Beatles -cuenta Mara-. Le gusta mucho sobre todo los clásicos del rock o el pop rock de los 60, 70, cosas como Frank Zappa, los Rolling Stones, toda esa onda”.

Su madre, en cambio tenía una pasión diferente. “A mi madre le apasiona la copla, entonces es una fiera admiradora de Marife de Triana y de Lola Flores, así que aunque los dos he salido yo, que soy un poco rara. Ya te digo, cuando era adolescente en la mayoría de mis amigas escuchaban pop español. Como yo venía de escuchar a los cantautores, a Triana, eso como que me realizaba, así que encontré también una ventana que me salvó la vida en el flamenco, Camarón de la Isla, todo eso ¡y también Los Rodríguez!.”.

Y hablando de fusión y de flamenco ¿qué te parece el fenómeno de Rosalía?

Yo conocí a Rosalía, gracias a Spotify con ese primer disco. El boom me pareció increíble me parece un producto muy novedoso y más que válido, porque esa fusión entre los ritmos de calle muy actuales con el flamenco más puro a nivel vocal, con esa jauría de de bailarines y estos arreglos tan actuales, me parece un boom, lo que pasa es que creo que se va alejando cada vez más del flamenco y ya hace reggaetón.

“Y el reggaetón, con todos mis respetos...yo digo que todo lo que sea bueno es bueno, pero así como disfrutarlo, no lo disfruto. Valoro muchísimo lo que ella hace, con todos mis respetos, pero a mí me gusta más el disco del medio (El mal querer, 2018)”, concluye.

