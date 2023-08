Adèle Exarchopoulos, actriz francesa: “Amo el cine que se trata de cosas simples y banalidades”

Hace unos meses se cumplieron diez años desde que Adèle Exarchopoulos y Léa Seydoux se transformaron en las primeras actrices en recibir la Palma de Oro del Festival de Cannes. El jurado de la edición 2013 del certamen, presidido por Steven Spielberg, determinó que los atributos de La vida de Adele eran tan descomunales que las intérpretes reunían los mismos méritos que el director Abdellatif Kechiche para obtener el galardón.

Así, debido a esa decisión sin precedentes en la historia del evento, los tres fueron catapultados a la cima del festival más celebre del mundo. Y luego enfrentaron meses de polémicas, debido a que la cinta incluía escenas de sexo explícito y a que las protagonistas cuestionaron los métodos del cineasta durante las filmaciones y él contraatacó con declaraciones virulentas.

Aunque ha reconocido que le costó reponerse tras esa experiencia, en la década siguiente Exarchopoulos construyó una filmografía robusta y se convirtió en una de las actrices europeas más solicitadas. El director estadounidense Ira Sachs (Por siempre amigos) pensó en ella cuando la vio en Sybil (2019), de Justine Triet. La contactó para plantearle que encarnara a Agathe, una profesora que juega un rol clave en Pasajes, su primera película filmada en Francia (ya disponible en cines).

“No escojo guiones o proyectos por estrategia o enfoque político. Creo que es acerca de la sensación que tengo después de leer el guión”, dice a Culto. Cuenta que aceptó la propuesta de Sachs, porque había visto parte de su trabajo. “Me encanta el hecho de que él hace películas sobre un momento, que no implican un juicio. Me encanta el cine que se trata de cosas simples y banalidades”, explica.

La trama de Pasajes es sencilla pero con un detonante explosivo: un cineasta de origen alemán (Franz Rogowski) conoce a una profesora (Exarchopoulos) en una fiesta e inicia una aventura amorosa con ella. Ambos profundizan en su relación a pesar de que él está casado con Martin (Ben Whishaw), un artista inglés que no se quedará de brazos cruzados.

La actriz se abre a realizar un paralelo entre su filme más célebre y su nuevo estreno. “La vida de Adele se trata del primer amor. Y Pasajes se trata de la transición en la vida. Agathe está tratando de aceptar cosas por amor y por curiosidad”, define.

Una de sus preocupaciones consistió en que su personaje no quedara reducido al rol de víctima. “La manera en que la construí fue en torno al hecho de que se está guiada por sus sentimientos por Tomas”, apunta, aunque reconoce: “Me costó encontrar dignidad en una historia como esta, pero al mismo tiempo, puedo sentir que ella tiene eso. También empatía”.

Ira Sachs se mueve con facilidad por el entramado que propone, urdiendo una película tan sexy y divertida como aguda. Las imágenes expresan que en ningún momento se sintió superado por el reto de trabajar con tres actores de diferentes países y filmar en una ciudad ajena.

A pesar de la dificultad, Adèle Exarchopoulos está encantada con haber trabajado en inglés en su propio país. “Tiene que ser algo natural. No sueño en inglés, no pienso en inglés, por lo no puedo actuar en inglés”, indica. “Entonces, creo que todos tratamos de encontrar la libertad en nuestro espacio de frustración y deseo. Y esta película es acerca del deseo”.