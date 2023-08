Los Goonies: qué fue de los actores del clásico ochentero que volvió a los cines

Dirigida por Richard Donner y producida por Steven Spielberg, Los Goonies (1985) es una de las películas más entrañables de los 80. Definió a una generación de espectadores y también a un grupo de actores que a partir de ese momento siguieron dispares trayectorias.

Han pasado casi cuatro décadas desde su lanzamiento y su relato de aventuras sigue funcionando tan bien como en su día de estreno. Esta semana hay una nueva oportunidad para comprobarlo, debido a que el filme regresó con algunas funciones a los cines chilenos. Una reposición justificada en los 100 años que celebra Warner Bros., el estudio responsable.

A propósito de su vuelta a la pantalla grande, revisamos qué fue de los actores que dieron vida a los miembros de la pandilla.

* Sean Astin (Mikey)

El actor estadounidense tenía 14 años cuando se estrenó la cinta de Donner, el primer largometraje de su carrera. Fue el inicio de una trayectoria que luego continuó con títulos como El hombre de California (1992) y Rudy (1993), y alcanzó su cúspide en la trilogía de El señor de los anillos (2001-2003), donde se puso en la piel del leal Sam.

También interpretó al hermano de Drew Barrymore en Como si fuera la primera vez (2004) y al esposo de Kate Beckinsale en la línea de tiempo alternativa de Click: Perdiendo el control (2006). Y filmó un proyecto con acento chileno: en Gloria Bell (2018), la versión en inglés de Gloria (2013), encarnó a Jeremy, que cumple la misma función que el personaje de Marcial Tagle en la película original de Sebastián Lelio. Recientemente, en un guiño a su pasado como niño actor de los 80, asumió un rol clave en la segunda temporada de la serie Stranger things.

*Josh Brolin (Brand)

Después de interpretar al hermano mayor de Sean Astin, Josh Brolin mantuvo una carrera constante con papeles en cine y televisión. Pero recién dos décadas después alcanzó un verdadero estatus de estrella, gracias a un 2007 en que apareció en Grindhouse, En el valle de las sombras, Gángster americano y, sobre todo, Sin lugar para los débiles, el filme de los hermanos Coen en que asumió el rol principal y que ganó el Oscar a Mejor película.

De ese modo, se fue convirtiendo en el integrante más célebre del elenco de Los Goonies, un estatus que se terminó de consolidar con su aparición como Thanos en la saga de Marvel. En el último par de años, protagonizó y produjo la serie de Prime Video Outer Range, y encarnó a Gurney Halleck en la adaptación cinematográfica de Dune, cuya secuela debutará en noviembre.

*Jeff Cohen (Chuck)

Los Goonies fue el primer estreno en cines de Jeff Cohen y, sorprendentemente, también el último. Pese a que dio vida a uno de los personajes más memorables de la cinta, abandonó la actuación prematuramente y su proyecto final data de 1991.

Fue a la universidad y se convirtió en abogado. Podría haberse mantenido completamente alejado de las luces, pero siguió en contacto con Hollywood, fundando Cohen & Gardner, una firma especializada en la industria de entretenimiento y tecnología. De hecho, jugó un rol clave en el fichaje de Ke Huy Quan en Todo en todas partes al mismo tiempo (2022), el filme que le dio una segunda oportunidad. Quan lo llamó un “abogado excepcional” y lo incluyó en su discurso de agradecimiento en los Oscar.

*Ke Huy Quan (Data)

El intérprete de ascendencia vietnamita ya había filmado Indiana Jones y el templo de la perdición (1984) cuando pisó el set de Los Goonies. Estaba construyendo una carrera promisoria; sin embargo, luego de El hombre de California, su actividad profesional se detuvo. Él lo atribuyó a las escenas oportunidades que en esa época existían en Hollywood para los actores de raíces asiáticas.

Foto: Moviestore/Shutterstock

En una de las historias de regreso más increíbles del último tiempo, Quan volvió en grande con Todo en todas partes al mismo tiempo, la alocada película de multiversos de Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Su rol de Waymond Wang le reportó aplausos y le permitió arrasar en la última temporada de premios, donde se coronó con el Oscar a Mejor actor de reparto. Y ahora es una figura más cotizada que nunca: acaba de aparecer en la serie de Disney+ Ni de aquí ni de China, en octubre estará en la segunda temporada de Loki y en 2024 se le podrá ver en Netflix en la cinta The Electric State, de Anthony Russo y Joe Russo.

*Corey Feldman (Mouth)

Gracias a sus apariciones en Gremlins (1984) y en la saga Viernes 13, Feldman era el actor más experimentado del joven elenco principal de Los Goonies. Tras el éxito del largometraje de Richard Donner, destacó en Cuenta conmigo (1986) y Generación perdida (1987), pero en los años posteriores su carrera se fue apagando.

En 2013, publicó Coreyography: A memoir, un libro en que aborda sus experiencias como estrella infantil, detallando el abuso sexual que Corey Haim y él supuestamente habrían sufrido a manos de hombres de la industria. Insistió en esas denuncias en el documental My truth: The rape of 2 Coreys (2020). Su rol más relevante durante los últimos es Las tortugas ninja (2012-2017), serie animada de Nickelodeon en la que prestó su voz a uno de los amigos de los protagonistas.