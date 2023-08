El compositor Pablo Aranda es nombrado Director Ejecutivo de FOJI

El compositor Pablo Aranda acaba de ser nombrada como nuevo Director Ejecutivo de la la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI). El nombre se definió en una reunión extraordinaria del Directorio de la fundación, el pasado miércoles 30 de agosto, encabezada por su presidente, Ricardo Loebell. Tras esta, Aranda fue presentado a los trabajadores y las trabajadoras de la fundación al nuevo Director Ejecutivo, Pablo Aranda.

“Para mí, llegar a FOJI es un privilegio, ya que esta oportunidad se alinea con mi trayectoria en la formación y mi experiencia en la gestión. He impulsado diversos proyectos personales que posteriormente se han convertido en esfuerzos colectivos, y eso es algo que valoro enormemente. FOJI es un espacio de trabajo en equipo y confianza. Trabajar con niñas, niños, jóvenes y adolescentes, así como con las orquestas, es algo de gran valor en nuestro país, ya que reúne a todos y todas en torno a la música”, detalló Aranda en un comunicado.

Además de ser compositor, académico, gestor cultural y director del ensamble de música contemporánea, Aranda también expresó su intención de enfocarse en fortalecer el trabajo realizado en las regiones. “Mi objetivo es asegurarme de que nadie se sienta en desventaja; deseo crear un sentido de igualdad y de importancia para que todos se sientan orgullosos de formar parte de esta institución”, afirmó el Director Ejecutivo de FOJI.

Aranda reemplaza en el cargo a Miguel Farías, quien se encontraba suspendido y en régimen de teletrabajo tras la denuncia interpuesta contra él por un grupo de 69 instructores y directores musicales. Estos hicieron llegar una carta al directorio, en que hicieron notar su preocupación por la reciente desvinculación de tres profesionales. Acusaron que estas se realizaron “de forma imprevista y sin previa consulta al directorio”.

Consultado por Culto en julio pasado, Ricardo Loebell señaló sobre el caso de Farías: “Estamos recibiendo más antecedentes, más documentos, estamos entrando en el tejido donde podamos encontrar algo más. Pero cualquier denuncia de acoso o algo así, están en la Inspección del Trabajo, son temas que no nos incumben. Me tengo que reservar de eso. Lo que podemos abocar nuestro criterio ahora son temas que tienen que ver con la gestión. Ahora, cuando tú amplías un poquito el lente de gestión, te vas a dar cuenta de que muchos problemas de acoso laboral provienen de déficits que no han sido detectados en la gestión. Yo diría que en todas las empresas están pasando estas cosas, los trabajadores sienten que están con trabajo excesivo y que la jefatura próxima no tiene la escucha, porque, además, están también con trabajo excesivo y eso produce una cadena, y ahí se generan problemas, denuncias, etc. Es muy importante que el tejido se subsane”.