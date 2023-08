“A mi padre se lo debo todo”: por qué la hija de Michael Jackson está siendo atacada en redes sociales

hace 47 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Paris Jackson y su padre Michael Jackson

Paris Jackson, hija del fallecido Rey del Pop, detalló que ha recibido amenazas de muerte en las redes sociales, debido a que no suele recordar a menudo el día en que nació su afamado progenitor. La razón es el que al mismo Michael no le gustaba recordarlo, pero al parece eso no bastó en el ciberespacio.