Festival Teatro a Mil 2024 trae a premiada compañía canadiense con un espectáculo familiar de acrobacias en bicicleta

“La vida es como andar en bicicleta. Si quieres conservar el equilibrio debes mantenerte en movimiento”. Esta conocida frase pronunciada por el físico Albert Einstein fue la que inspiró al actor, guionista y director Yves Simard, para concebir la creación número 25 de la compañía canadiense DynamO Théâtre: En dos ruedas, ¡la vida! (À deux roues, la vie!), un espectáculo de teatro acrobático, donde la bicicleta es más que un simple objeto en escena: es el elemento fundamental para transmitir un mensaje inspirador.

La obra -que ha girado por todo Canadá y tuvo presentaciones en Corea del Sur y Colombia- aterrizará en enero próximo en Chile, como parte de la programación internacional del Festival Teatro a Mil 2024 y gracias al patrocinio de la Embajada de Canadá. Sus funciones irán del 25 al 28 de enero el Teatro Municipal de Las Condes.

Se trata del cuarto espectáculo confirmado de la edición 31° del festival - presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP- que bajo el lema “cambia el escenario”, presentará sobre 70 espectáculos, esperando llegar a más de 400 mil espectadores a lo largo de todo el país.

“Estamos muy contentos de tener en nuestra cartelera los primeros cuatro espectáculos confirmados del Festival Internacional Teatro a Mil. Son obras importantes que nos reafirman como colaborador clave de la Fundación y que aportan a nuestra comuna de Las Condes en su misión de convertirse en un lugar que fomente el bienestar de las personas”, señala Constance Harvey, directora general del Teatro Municipal de Las Condes.

Foto ©Robert Etcheverry

En dos ruedas, ¡la vida! (A deux roues, la vie!), es un espectáculo que mezcla teatro físico, acrobacia, circo, magia y teatro de objetos para contarle al público una historia de familia, de generaciones y de duelo. Esta historia sin palabras –recomendada desde los 6 años en adelante- invita al público a un viaje en un universo poético donde el realismo mágico transfigura la realidad a partir de las emociones.

“Nos interesa que nuestro festival sea un espacio para que toda la familia disfrute y se encuentre, pero también nos interesa que los niños y niñas que sorprendimos ayer se sigan cautivando hoy que son adolescentes. Queremos hablarle al público juvenil, por eso hemos invitado especialmente a esta compañía canadiense que tiene una trayectoria probada de 40 años contribuyendo a la constante renovación del público joven en su país con espectáculos de alto nivel técnico y artístico, que además emocionan”, dice Carmen Romero Quero, directora del Festival Teatro a Mil.

En dos ruedas, ¡la vida! muestra a un solo hombre en escena (Guillaume Doin) quien se enfrenta repentinamente a una herencia familiar en la que no se reconoce. Gracias a una bicicleta antigua repensará su identidad y emprenderá un viaje hacia sus orígenes, buscando un nuevo inicio en su vida, esta vez en dos ruedas.

La compañía DynamO Théâtre se fundó en 1981 y hasta hoy suma 25 creaciones originales representadas en todo el mundo, ante más de 1,5 millones de espectadores, recibiendo varios premios que destacan su cercanía y sensibilidad hacia los nuevos públicos y lenguajes. Su método de trabajo tiene sus raíces en el mismo escenario donde siempre están explorando nuevas soluciones de movimiento y “vocabulario físico”. Su pregunta guía es ¿cómo escribir con los cuerpos?

“Aunque DynamO Théâtre es una compañía de teatro para un público joven, ha demostrado con A dos ruedas, ¡la vida!, que su enfoque artístico puede llegar a todos aquellos que han mantenido contacto con su niño interior o buscan reconectar con él”, escribió la prensa canadiense.

Foto ©Robert Etcheverry

Información de venta

La primera preventa para este espectáculo con un 50% de descuento en Ticketplus.cl estará disponible hasta el 24 de septiembre o hasta agotar el stock limitado de entradas con precios rebajados entre $7.000 a $ 9.000. Una vez agotado el stock, se pondrá a disposición una segunda preventa con 40% de descuento y, a continuación, una última preventa con 30%, también con stock limitado.

Aún se encuentran en preventa los tres primeros espectáculos confirmados del festival, que también estarán en el Teatro Municipal de Las Condes: All right. Good night del colectivo alemán Rimini Protokoll, Los siete arroyos del río Ōta del canadiense Robert Lepage y su compañía Ex Machina, Moby Dick de la directora Yngvild Aspeli y la compañía franco-noruega Plexus Polaire, las que aún están en preventas del 50%, 40% y 30% de descuento, respectivamente.