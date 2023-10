Por qué Stevie Nicks dice que Fleetwood Mac no puede reunirse tras la muerte de Christine McVie

No hay chances de volver a ver una reunión de Fleetwood Mac en un escenario, tras la muerte de su integrante histórica, Christine McVie, en noviembre de 2022. Así lo aseguró la también excantante del grupo, Stevie Nicks.

La artista concedió una entrevista al medio especializado Vulture. Allí le recordaron que la última vez que el grupo se reunió en un escenario, con McVie aún en vida, fue en 2019. Por ello, fue consultada si proyectaba alguna posible reunión del grupo, pese a la muerte de su antigua compañera.

Christine McVie

Nicks, quien era cercana a McVie, dejó las cosas en claro. “(En 2019) salimos de gira y hicimos una gira de año y medio con Neil Finn y Mike Campbell. Nos lo pasamos muy bien y fue una gira enorme. Eso estaba ahí en el ámbito de las posibilidades. Pero cuando Christine murió, sentí que no podías reemplazarla. Simplemente no puedes. Sin ella, ¿qué es? ¿Usted sabe lo que quiero decir? Ella era como mi alma gemela, mi alma gemela musical y mi mejor amiga con la que pasaba más tiempo que cualquiera de mis otros mejores amigos fuera de Fleetwood Mac”.

“Estábamos solos en esa banda -agregó-. Siempre lo fuimos. Nos protegimos unos a otros. ¿A quién voy a mirar a la derecha y que no esté detrás de ese órgano Hammond? Cuando ella murió, pensé que realmente no podíamos seguir con esto. No hay ninguna razón para hacerlo”.

Fleetwood Mac

Según Nicks, la falta de McVie además afectaría a un eventual repertorio de directo. “Christine era la estrella del pop. Ella escribió todos esos éxitos realmente súper pop. Ninguno de los demás podría escribir esas canciones. Lo que pasaría es que tendríamos que sacar las canciones, como hicimos cuando ella se retiró por 18 años. No pudimos recrear esas canciones. Entonces nos convertimos en una banda mucho más de hard rock”.